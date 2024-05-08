Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Барселона Монако Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.

«Монако» примет турецкий «Фенербахче», испанская «Барселона» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Пятые матчи

Монако Монако  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
8 мая, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Счет в серии – 2-2

Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Монако—Фенер постараюсь глянуть.
Второй матч пересекается с ЛЧ, без шансов.
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