Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Фенербахче», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом»
Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.
«Монако» примет турецкий «Фенербахче», испанская «Барселона» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 8 мая, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Палау Блауграна»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй матч пересекается с ЛЧ, без шансов.