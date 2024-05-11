Энтони Эдвардс взял на себя вину за поражение в 3-м матче: «Подвел команду»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс взял на себя вину за поражение в третьем матче с «Наггетс».

«Это на мне, я беру на себя вину за поражение. Я вышел на площадку вообще без энергии. Не могу позволять себе такого, не могу так поступать по отношению к команде. Я подвел свою команду, подвел наших болельщиков», – сказал звездный защитник «Вулвз».

«Миннесота» уступила дома со счетом 90:117 после двух побед в Денвере. На счету Эдвардса 19 очков, 6 подборов и 5 передач при 8 из 15 с игры и 5 потерях за 37 минут.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Рассол Уэстбрик
Нормально отыграл, FG выше 50%, а 5 потерь – это стандартное количество для того же Карри
если хочешь побеждать чемпионов, надо выдавать "не нормальное и стандартное", а лучшее. ваш капитан
+9
-1
+8
Нормально отыграл, FG выше 50%, а 5 потерь – это стандартное количество для того же Карри
+7
-5
+2
Ответ melmi
Джордан да не тот
Ну да, не свипом отлетает, как Миша любил
+3
-1
+2
Ответ badaboom
Ну да, не свипом отлетает, как Миша любил
не преувеличивай. так было дважды от Бостона в начале пути Майкла. потом в финалах никто не смог забрать у быков больше двух матчей
+1
-1
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Нормально отыграл, FG выше 50%, а 5 потерь – это стандартное количество для того же Карри
В нападении на 3,в защите 2.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий