Энтони Эдвардс взял на себя вину за поражение в 3-м матче: «Подвел команду»

Энтони Эдвардс взял на себя вину за поражение в третьем матче с «Наггетс».

«Это на мне, я беру на себя вину за поражение. Я вышел на площадку вообще без энергии. Не могу позволять себе такого, не могу так поступать по отношению к команде. Я подвел свою команду, подвел наших болельщиков», – сказал звездный защитник «Вулвз».

« » уступила дома со счетом 90:117 после двух побед в . На счету 19 очков, 6 подборов и 5 передач при 8 из 15 с игры и 5 потерях за 37 минут.