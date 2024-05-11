Джейлен Брансон о промахе при «-3» на последних секундах: «Ужасное решение»
Джейлен Брансон прокомментировал промах в концовке 3-го матча с «Пэйсерс».
Лидер «Нью-Йорка» оказался в окружении нескольких оппонентов при «-3» и совершил дальний бросок, пытаясь спровоцировать фол.
Свисток промолчал, мяч не коснулся дужки, подбор остался за «Индианой» – 106:111.
«Ужасное решение. После таких моментов делаешь определенные выводы.
У меня было представление о том, сколько времени оставалось до конца, о том, что происходит вокруг. Просто я принял ужасное решение», – заявил разыгрывающий «Никс».