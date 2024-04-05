Джей Джей Редик: «Мэджик» и Ван Ганди многое сделали для современного стиля игры. Забавно, но я не думаю, что они сделали это намеренно»

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик поговорили об изменениях в баскетболе.

Экс-игрок НБА и лидер « » в подкасте Mind the Game вспомнили команды и тренеров, которые первыми начали строить игру так, чтобы создавать больше пространства на площадке.

Леброн: Отличный вопрос! Я думаю... Я думаю, что Стэн Ван Ганди много сделал в этом направлении. Очевидно, я так думаю, потому что играл на Востоке. Много спейсинга было в ранних двухтысячных у «Сакраменто» для своего времени. По нашим меркам, конечно, не так уж прям много, но у них были бросающие игроки, Майк Бибби, Пежа...

Владе мог отдать пас сверху «краски», иногда бросить «три», Уэббер временами, но он больше играл в посте, Бобби Джексон, очевидно, взрывался попаданиями.

И я думаю, с его «Орландо» и во главе всей банды в сезонах 07/08, 08/09 добавил очень многое. Я до этого не видел особо много открытого пространства на площадке, мы играли против «Пистонс» с их floppy для Рипа Хэмилтона. Но Стэн понял, что привносит Дуайт, и осознал, что ему не нужно ничего, кроме свободного пространства. И стал строить команду таким образом, чтобы предоставить ему это пространство. Они добавили , Хидо Тюркоглу, Джамира Нельсона, тебя в том числе, хоть поначалу ты особо и не играл...

Ты понимаешь, даже когда Рэй Аллен перешел в «Бостон» в восьмом году, у них все еще не было много спейсинга – Гарнетт играл в посте, Рондо и Тони Аллен не очень хорошо бросали, только Пол Пирс мог попасть со всех дистанций. И они часто играли в два «больших» – Кевин и Перк, Кевин и Глен Дэвис. «Пистонс» продолжали играть в двух «больши», даже заполучили Криса Уэббера. В «Майами» тоже придерживались этой тактики – Шак играл с Юдонисом, потом и с Алонзо Моурнингом, когда тот вернулся. И вот я и думаю, что « » начали играть так – создавать пространство. Не скажу, что они были первые...

Редик: Да, предшественниками точно были «Санз» Д’Антони со Стивом Нэшем, Мэрионом на «четверке», Амаре Стаудемайром.

Леброн: Амаре не был тем, кого обычно называют создателем пространства в атаке, но он был таким атлетичным и быстрым, что все же создавал его для других.

Редик: Про «Мэджик» забавно то, что я не думаю, что они сделали это намеренно. Тони повредил плечо, защищаясь против Дуайта на тренировке, так что мы попробовали Тюркоглу на четверке в предсезонных играх. Он отказался так играть, сказал: «Да ну нахрен, не хочу я толкаться против этих бугаев в защите!» Ну и Рашард, как хороший товарищ по команде и настоящий профессионал, не то что Хидо (оба смеются), сказал: «К черту, я сделаю это!». И вдруг это стало давать нам преимущество.

Леброн: Да. Весь сезон мы готовили команду к тому, чтобы обыграть «Бостон». Все было направлено на это, все. Мы никогда не тренировали ничего, что не включало в себя двух «больших», разыгрывающего, атакующего защитника и малого форварда. И потому вы победили. А у нас все готово к «Бостону» – у нас Илгаускас, Варежао, я, Делонте Уэст и Мо Уильямс. А у вас там Дуайт, Рашард, Хидо, Джамир, Петрюс, Кортни Ли. Вы, парни, выглядели командой из сегодняшней лиги! В наше время в команде играют высокие винги, шутеры и парень, который может ставить заслоны, проваливаться под кольцо и ловить аллей-упы. Ну, Дуайт еще и в посте играть умел.