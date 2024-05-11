Скаут НБА считает, что получение пика в Топ-3 драфта-2024 станет проблемой для клуба из-за высокой зарплаты новичка
В НБА существует мнение, что драфт-2024 окажется очень слабым.
Анонимный скаут НБА выразил мнение, что получение пика в Топ-3 предстоящей церемонии станет проблемой для клуба из-за необходимости платить высокую зарплату такому новичку.
«Сегодня общался со скаутом. Он сказал: «Если вам достается пик в тройке на лотерее, то это, возможно, неудача, потому что вам придется платить кому-то из этих парней зарплату», – рассказал журналист ESPN Брайан Уиндхорст.
п.с можно Бронни выбрать с 1 по 3 пик вот он точно зп окупит хехехе
Но есть нюанс: помнится на оооочень слабом драфте 2013 (топ 3 Беннет, Оладипо, Отто портер) под 16 пиком ушёоооооол та-дам : Яннис!!!
а на драфте 2014 ( Уиггинс, Джабари Паркер, Эмбиид) под 41 номером ушёл толстый Коля из Сербии.
в каждый год есть лютый стил, который будет стоить зарплаты лотерейных пиков. Надо попасть. Хорошо поработать и угадать.