Скаут НБА считает, что получение пика в Топ-3 драфта-2024 станет проблемой для клуба из-за высокой зарплаты новичка

Теги НБА драфт НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

В НБА существует мнение, что драфт-2024 окажется очень слабым.

Анонимный скаут НБА выразил мнение, что получение пика в Топ-3 предстоящей церемонии станет проблемой для клуба из-за необходимости платить высокую зарплату такому новичку.

«Сегодня общался со скаутом. Он сказал: «Если вам достается пик в тройке на лотерее, то это, возможно, неудача, потому что вам придется платить кому-то из этих парней зарплату», – рассказал журналист ESPN Брайан Уиндхорст.

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5 комментариев
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ролевика нормального нельзя что ль вырастить на эту зарплату че за нытье
п.с можно Бронни выбрать с 1 по 3 пик вот он точно зп окупит хехехе
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Кто выбирать не умеет, для того конечно станет проблемой
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Как раз сейчас время показывает, что звездные старперы не оправдывают свои зарплаты... а те, кто строился с драфта, играют.
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Драфт видимо очень слабый.
Но есть нюанс: помнится на оооочень слабом драфте 2013 (топ 3 Беннет, Оладипо, Отто портер) под 16 пиком ушёоооооол та-дам : Яннис!!!
а на драфте 2014 ( Уиггинс, Джабари Паркер, Эмбиид) под 41 номером ушёл толстый Коля из Сербии.

в каждый год есть лютый стил, который будет стоить зарплаты лотерейных пиков. Надо попасть. Хорошо поработать и угадать.
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Ответ Никита1151
Драфт видимо очень слабый. Но есть нюанс: помнится на оооочень слабом драфте 2013 (топ 3 Беннет, Оладипо, Отто портер) под 16 пиком ушёоооооол та-дам : Яннис!!! а на драфте 2014 ( Уиггинс, Джабари Паркер, Эмбиид) под 41 номером ушёл толстый Коля из Сербии. в каждый год есть лютый стил, который будет стоить зарплаты лотерейных пиков. Надо попасть. Хорошо поработать и угадать.
Про драфт Эдвардса тоже говорили "слабый драфт". А про 2014 наоборот, "сильнейший с 2003". Херня все это.
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