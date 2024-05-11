Скаут НБА считает, что получение пика в Топ-3 драфта-2024 станет проблемой для клуба из-за высокой зарплаты новичка

В НБА существует мнение, что драфт-2024 окажется очень слабым.

Анонимный скаут выразил мнение, что получение пика в Топ-3 предстоящей церемонии станет проблемой для клуба из-за необходимости платить высокую зарплату такому новичку.

«Сегодня общался со скаутом. Он сказал: «Если вам достается пик в тройке на лотерее, то это, возможно, неудача, потому что вам придется платить кому-то из этих парней зарплату», – рассказал журналист ESPN Брайан Уиндхорст.