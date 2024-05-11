Джамал Мюррэй о неудачном начале серии с «Вулвз»: «В каком-то смысле это делает вас лучше. Необходимо отвечать»
Джамал Мюррэй подвел итоги третьего матча с «Миннесотой» (117:90, 1-2).
«Денвер» начал противостояние в полуфинале Западной конференции с двух домашних поражений. Мюррэй набрал в сумме 25 очков при 9 из 32 с игры.
В пятницу на счету разыгрывающего 24 очка, 4 подбора и 5 передач при 11 из 21 с игры.
«В каком-то смысле это делает вас лучше. Необходимо отвечать, иных вариантов нет.
После такого максимально концентрируешься, чтобы сделать все для команды и одноклубников», – заявил Мюррэй.