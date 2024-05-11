Участие Луки Дончича в 3-м матче с «Оклахомой» под вопросом
Лука Дончич может пропустить третий матч серии с «Тандер».
Разыгрывающий помещен в список травмированных «Далласа» с пометкой «под вопросом». Словенца беспокоит растяжение связок правого колена и боли в левом голеностопе.
Встреча состоится в субботу, «Оклахома» ведет в серии 2-1.
Дончич повредил колено по ходу серии первого раунда с «Клипперс». Травму голеностопа он получил во время третьей встречи с «Тандер».
В плей-офф-2024 Лука набирает 28,4 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру.