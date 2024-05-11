Участие Луки Дончича в 3-м матче с «Оклахомой» под вопросом

Теги травмы Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич может пропустить третий матч серии с «Тандер».

Разыгрывающий помещен в список травмированных «Далласа» с пометкой «под вопросом». Словенца беспокоит растяжение связок правого колена и боли в левом голеностопе.

Встреча состоится в субботу, «Оклахома» ведет в серии 2-1.

Дончич повредил колено по ходу серии первого раунда с «Клипперс». Травму голеностопа он получил во время третьей встречи с «Тандер».

В плей-офф-2024 Лука набирает 28,4 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру.

 

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2 комментария
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1-1 в серии, автор
+17
0
+17
Ответ decoy41
1-1 в серии, автор
1-1 или 2-1 какая разница, ты что думал на этом политическо-эротическом ресурсе главное спорт?
+6
-2
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