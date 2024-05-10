«Маккаби» собирается продлить сотрудничество с главным тренером Одедом Каташем

Одед Каташ ведет переговоры о продлении с «Маккаби».

Израильский клуб занял 7-е место в Евролиге с результатом 20-14 и довел серию плей-офф против «Панатинаикоса» до решающего пятого матча. По сообщению источников, тренер смог установить превосходные отношения с игроками клуба.

Переговоры сторон начались три недели назад и стали более интенсивными после завершения сезона в Евролиге. В «Маккаби» оптимистично настроены по поводу их успешного завершения.