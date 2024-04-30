«Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф. Средний возраст – 23 года 343 дня
«Оклахома» прошла «Новый Орлеан» и обновила рекорд НБА.
«Тандер» стали самой молодой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф. Средний возраст баскетболистов составляет 23 года 343 дня.
Предыдущий рекорд также был установлен «Оклахомой» (24 года 149 дней, плей-офф-2011).
Лучшая команда Западной конференции по итогам регулярки справилась с «Пеликанс» в четырех матчах.
С другой стороны победитель серии Дал-Клип будет измочален...
Впрочем мы видели поколение 2011 года так что все может быть