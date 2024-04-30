«Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф. Средний возраст – 23 года 343 дня

Теги Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

«Оклахома» прошла «Новый Орлеан» и обновила рекорд НБА.

«Тандер» стали самой молодой командой в истории НБА, которая выиграла серию плей-офф. Средний возраст баскетболистов составляет 23 года 343 дня.

Предыдущий рекорд также был установлен «Оклахомой» (24 года 149 дней, плей-офф-2011).

Лучшая команда Западной конференции по итогам регулярки справилась с «Пеликанс» в четырех матчах.

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6 комментариев
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Оклахома янгс гангсетрс
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Ответ Столичный Чел
Я лично в регулярке называл их помойкой, но вот сейчас думаю, а не способны ли они выйти в финал конференции кто бы ни вышел из пары Даллас/Клипперс.
Опыта маловато - а в ПО он многое значит.
С другой стороны победитель серии Дал-Клип будет измочален...
+1
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Я лично в регулярке называл их помойкой, но вот сейчас думаю, а не способны ли они выйти в финал конференции кто бы ни вышел из пары Даллас/Клипперс.
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Если это будет не династия то хз чем прокляты
Впрочем мы видели поколение 2011 года так что все может быть
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Ответ kaissa
Опыта маловато - а в ПО он многое значит. С другой стороны победитель серии Дал-Клип будет измочален...
Так ещё и победитель серии Денвер-Миннесота тоже будет в не самых лучших кондициях. Я бы сказал, что шансы Оклы на финал повысились
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Ответ Максим Макеев
Если это будет не династия то хз чем прокляты Впрочем мы видели поколение 2011 года так что все может быть
Ну если они за 5 лет тоже ничего не выиграют, то скорее всего произойдет тоже самое.
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