Студия в Миннесоте предлагает тату с именем Наза Рида за 20 долларов
Более 200 человек уже сделали тату с именем Наза Рида.
Студия тату в Розвилле, рядом с Миннеаполисом, начала рекламную акцию. Владельцы предложили нанести тату с именем запасного центрового «Тимбервулвз», лучшего «шестого» сезона-2023/24, Наза Рида за 20 долларов. Минимальная стоимость обычного тату в салоне составляет 100 долларов.
Тату наносятся одинаковым размером и шрифтом. Акция закончится, когда «Миннесота» завершит выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф. На данный момент предложением воспользовались более 200 человек, и очередь на услугу только растет.
«Никто не захочет избавиться от них, Наз Рид – это навсегда», – заявил один из владельцев студии.
«Тимбервулз» выбили «Финикс» из первого раунда плей-офф всухую (4-0) и ведут в серии против действующих чемпионов «Денвера» (2-0).
Naz Reid