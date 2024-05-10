Студия в Миннесоте предлагает тату с именем Наза Рида за 20 долларов

Теги Денвер Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Наз Рид Баскетбол

Более 200 человек уже сделали тату с именем Наза Рида.

Студия тату в Розвилле, рядом с Миннеаполисом, начала рекламную акцию. Владельцы предложили нанести тату с именем запасного центрового «Тимбервулвз», лучшего «шестого» сезона-2023/24, Наза Рида за 20 долларов. Минимальная стоимость обычного тату в салоне составляет 100 долларов.

Тату наносятся одинаковым размером и шрифтом. Акция закончится, когда «Миннесота» завершит выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф. На данный момент предложением воспользовались более 200 человек, и очередь на услугу только растет.

«Никто не захочет избавиться от них, Наз Рид – это навсегда», – заявил один из владельцев студии.

«Тимбервулз» выбили «Финикс» из первого раунда плей-офф всухую (4-0) и ведут в серии против действующих чемпионов «Денвера» (2-0).

 

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4 комментария
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Ответ The_Enot
"Более 200 человек уже сделали тату с именем Наза Рида." Серьезно, как по мне перебор.
это огромный мем там. два слова

Naz Reid
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Шиза, если что. С уважением.
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...Но двадцать баксов - это двадцать баксов
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