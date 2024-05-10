Студия в Миннесоте предлагает тату с именем Наза Рида за 20 долларов

Более 200 человек уже сделали тату с именем Наза Рида.

Студия тату в Розвилле, рядом с Миннеаполисом, начала рекламную акцию. Владельцы предложили нанести тату с именем запасного центрового «Тимбервулвз», лучшего «шестого» сезона-2023/24, за 20 долларов. Минимальная стоимость обычного тату в салоне составляет 100 долларов.

Тату наносятся одинаковым размером и шрифтом. Акция закончится, когда « » завершит выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф. На данный момент предложением воспользовались более 200 человек, и очередь на услугу только растет.

«Никто не захочет избавиться от них, Наз Рид – это навсегда», – заявил один из владельцев студии.

«Тимбервулз» выбили « » из первого раунда плей-офф всухую (4-0) и ведут в серии против действующих чемпионов « » (2-0).