Никола Йокич: «Энтони Эдвардс – особенный игрок»

Никола Йокич поделился мнением об Энтони Эдвардсе.

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 43 очка и 7 подборов в первом матче серии с « » (116:109, 1-0).

« – особенный игрок. Отношусь к нему с большим уважением. Он умеет делать все на площадке. Энтони очень хорош, очень талантлив, важно признавать такие вещи за оппонентами и наслаждаться борьбой с ними.

В первой половине Энтони набрал 20 с чем-то очков, Таунс был хорош. В четвертой четверти отличился Наз Рид. У них очень талантливая команда, большую часть регулярки они вели борьбу за первое место в конференции», – заявил центровой «Наггетс».