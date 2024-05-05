Никола Йокич: «Энтони Эдвардс – особенный игрок»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Никола Йокич поделился мнением об Энтони Эдвардсе.

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 43 очка и 7 подборов в первом матче серии с «Денвером» (116:109, 1-0).

«Энтони Эдвардс – особенный игрок. Отношусь к нему с большим уважением. Он умеет делать все на площадке. Энтони очень хорош, очень талантлив, важно признавать такие вещи за оппонентами и наслаждаться борьбой с ними.

В первой половине Энтони набрал 20 с чем-то очков, Таунс был хорош. В четвертой четверти отличился Наз Рид. У них очень талантливая команда, большую часть регулярки они вели борьбу за первое место в конференции», – заявил центровой «Наггетс».

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