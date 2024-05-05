Наз Рид: «Я провел успешный сезон, не хотелось его испортить»

Наз Рид набрал 16 очков, 4 подбора и 3 передачи в первой игре с «Денвером».

Запасной центровой «Миннесоты» провел неудачную первую половину матча, но исправился во второй.

«Каждая серия особенная. Серия с « » была серией защитников. Я чувствовал, что мое присутствие на площадке было еле заметно. Хотел показать себя.

Я провел успешный сезон, не хотелось его испортить.

В первой половине мы не были уверены в себе, играли не в свой баскетбол. Но этот вызов привел нас в чувство. Мы дали отпор, и все закончилось хорошо.

Просто не сдавался. Продолжал сражаться. Моя история подготовила меня к этому моменту. Одноклубники помогли мне», – рассказал Рид.

«Наз Рид здорово вырос. Он не выпал из матча. Не волновался о попаданиях и промахах, просто продолжал играть», – похвалил одноклубника .