Наз Рид: «Я провел успешный сезон, не хотелось его испортить»
Наз Рид набрал 16 очков, 4 подбора и 3 передачи в первой игре с «Денвером».
Запасной центровой «Миннесоты» провел неудачную первую половину матча, но исправился во второй.
«Каждая серия особенная. Серия с «Финиксом» была серией защитников. Я чувствовал, что мое присутствие на площадке было еле заметно. Хотел показать себя.
Я провел успешный сезон, не хотелось его испортить.
В первой половине мы не были уверены в себе, играли не в свой баскетбол. Но этот вызов привел нас в чувство. Мы дали отпор, и все закончилось хорошо.
Просто не сдавался. Продолжал сражаться. Моя история подготовила меня к этому моменту. Одноклубники помогли мне», – рассказал Рид.
«Наз Рид здорово вырос. Он не выпал из матча. Не волновался о попаданиях и промахах, просто продолжал играть», – похвалил одноклубника Энтони Эдвардс.