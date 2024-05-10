Гилберт Аренас о призе MVP у Йокича: «Мы игнорируем тот факт, что он не берет на себя, когда решается судьба матчей?»

Теги Денвер НБА Гилберт Аренас Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Гилберт Аренас критически отозвался о Николе Йокиче.

Центровой «Денвера» на этой неделе в третий раз за последние четыре года получил награду MVP сезона НБА.

«Получается, мы игнорируем тот факт, что Йокич не берет на себя и не решает, когда это имеет значение? В таких ситуациях решает Джамал Мюррэй, Йокич полагается на него, когда становится горячо.

Мюррэй – первая опция «Денвера», когда решается исход матчей. Приз MVP сезона дали парню, который, когда ситуация обостряется, полагается на другого парня», – заявил бывший игрок НБА.

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13 комментариев
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Для решающих бросков есть награда Мистер Клатч. Ее получил Карри.
Аренас, я понимаю, у тебя бомбит от того, что белый европеец нагибает лигу уже несколько лет, но ты уймись уже. ;)
+39
-2
+37
Я лучше проигнорирую мнение Аренаса
+17
0
+17
Когда учитывалось мнение человека , запомнившегося в своей карьере , принесенной пушкой в раздевалку команды ?
+6
-1
+5
это скорее про леброна)
+5
-1
+4
Ответ Pavel Gurin
Когда учитывалось мнение человека , запомнившегося в своей карьере , принесенной пушкой в раздевалку команды ?
Ты забыл про то как он насрал в кроссовок одноклубника
+3
0
+3
Уж куда лучше, чем штрафнииду за очередной штрафной сезон дарить
+5
-3
+2
он у Патрика Беверли что-ли вещает? откуда етот визгливый голос вообще раздается...
+1
0
+1
Вот это конечно откровенный бред, ради справедливости Йокич и не претендовал на награду лучшего клатчера года.
+1
0
+1
Аренас 🤡
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Для решающих бросков есть награда Мистер Клатч. Ее получил Карри. Аренас, я понимаю, у тебя бомбит от того, что белый европеец нагибает лигу уже несколько лет, но ты уймись уже. ;)
Не нагибает, но доминирует.. и не несколько лет а пару
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Ответ Vlad Kadoni
Леброн будучи лидером в клатчах - 🥲
Никогда
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