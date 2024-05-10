Гилберт Аренас о призе MVP у Йокича: «Мы игнорируем тот факт, что он не берет на себя, когда решается судьба матчей?»
Гилберт Аренас критически отозвался о Николе Йокиче.
Центровой «Денвера» на этой неделе в третий раз за последние четыре года получил награду MVP сезона НБА.
«Получается, мы игнорируем тот факт, что Йокич не берет на себя и не решает, когда это имеет значение? В таких ситуациях решает Джамал Мюррэй, Йокич полагается на него, когда становится горячо.
Мюррэй – первая опция «Денвера», когда решается исход матчей. Приз MVP сезона дали парню, который, когда ситуация обостряется, полагается на другого парня», – заявил бывший игрок НБА.
Аренас, я понимаю, у тебя бомбит от того, что белый европеец нагибает лигу уже несколько лет, но ты уймись уже. ;)