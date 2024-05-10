Гилберт Аренас о призе MVP у Йокича: «Мы игнорируем тот факт, что он не берет на себя, когда решается судьба матчей?»

Гилберт Аренас критически отозвался о Николе Йокиче.

Центровой « » на этой неделе в третий раз за последние четыре года получил награду MVP сезона НБА.

«Получается, мы игнорируем тот факт, что не берет на себя и не решает, когда это имеет значение? В таких ситуациях решает , Йокич полагается на него, когда становится горячо.

Мюррэй – первая опция «Денвера», когда решается исход матчей. Приз MVP сезона дали парню, который, когда ситуация обостряется, полагается на другого парня», – заявил бывший игрок .