Джейлен Браун о 2-м матче с «Кливлендом»: «Мы продемонстрировали недопустимый уровень»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун отреагировал на разгром от «Кливленда» во втором матче.

«Если говорить о защите, то мы продемонстрировали недопустимый уровень.

Нужно защищаться и бороться за подбор, не пускать соперника под кольцо за мячом. Сегодня мы этим не занимались.

Необходимо держать удар и показывать лучшую игру в следующем матче. Мы продемонстрировали недопустимый уровень и теперь должны отреагировать», – считает форвард «Селтикс».

«Бостон» уступил во втором матче серии второго раунда на домашней арене со счетом 94:118 (1-1).

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1 комментарий
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Да Джейлен.
С такой игрой в финале делать нечего.
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