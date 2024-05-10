Джейлен Браун о 2-м матче с «Кливлендом»: «Мы продемонстрировали недопустимый уровень»

Джейлен Браун отреагировал на разгром от «Кливленда» во втором матче.

«Если говорить о защите, то мы продемонстрировали недопустимый уровень.

Нужно защищаться и бороться за подбор, не пускать соперника под кольцо за мячом. Сегодня мы этим не занимались.

Необходимо держать удар и показывать лучшую игру в следующем матче. Мы продемонстрировали недопустимый уровень и теперь должны отреагировать», – считает форвард «Селтикс».

« » уступил во втором матче серии второго раунда на домашней арене со счетом 94:118 (1-1).