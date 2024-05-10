«Это было жалко». Журналист Майк Гринберг раскритиковал Джамала Мюррэя за нежелание отвечать на вопросы о брошенных на площадку предметах

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Журналист Майк Гринберг раскритиковал Джамала Мюррэя.

Ведущий ESPN считает, что игрок «Денвера» повел себя недопустимо, когда не захотел отвечать на вопросы о брошенных на площадку предметах во время второго матча против «Миннесоты».

«Об этом просто необходимо сказать: ответ Джамала Мюррэя был проявлением слабости. И мне редко доводилось видеть что-то подобное – столь же слабое – за те 35 лет, что я освещаю спорт. Совершенное им во время игры было практически беспрецедентным в истории НБА, и делать вид, что это так нелепо, когда его спрашивают о случившемся спустя целых два дня – просто жалко. Так и есть. Это смотрится жалко.

Это не имеет ничего общего с неудачной игрой. У всех хороших игроков случались неудачные игры, так было всегда. Ничего нового. И если вы расстраиваетесь и теряете хладнокровие, то вы расстраиваетесь и теряете хладнокровие. И знаете, что этот человек делает потом? Он говорит: «Эй, я был расстроен. Я потерял хладнокровие. Мне не следовало этого делать, и я больше не буду этого делать». И затем уже все расходятся и переключаются на другие вещи.

Но когда вы ведете себя таким образом, когда вы сами никак не реагируете на случившееся, но во время первого случая, когда вам, наконец, можно задать соответствующий вопрос, вы реагируете на это таким образом... Это смотрится жалко. Честно говоря, на ум приходят слова, которые я не могу произносить во время эфира на телевидении. Слова, которые он не произнес, лишь усугубляют сделанное во время матча», – заявил Гринберг.

Стоит отметить, что Мюррэй во время общения с журналистами сказал, что «берет на себя полную ответственность» за случившееся. НБА оштрафовала баскетболиста на 100 тысяч долларов.

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3 комментария
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жалко смотрятся попытки журналистов-пенсов поймать хайп
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Да блин, обидно Джамалу, его и так чехлят не по-детски, так тут еще и травма. Сезон валится из рук, вот в моменте и психанул, хоть и наказание довольно мягкое. Прошло два дня, чувак отсыл и хочет идти дальше, а ему три подряд вопроса
Еще б про видео с минетом вспомнили бы
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А может быть не стоит человеку под кожу лезть? На него сейчас итак оказывается нешуточное давление, тык ты ещё со своим дерьмом к нему.
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