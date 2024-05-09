«У вас есть вопросы о баскетболе?» Джамал Мюррэй не хотел отвечать на вопросы о штрафе

Джамал Мюррэй неохотно ответил на вопросы о штрафе на 100 тысяч долларов.

- , вы ожидали какого-либо наказания со стороны лиги?

– Нет. Ничего не поделаешь. Я беру на себя полную ответственность. Следующий вопрос.

- Это произошло просто от недовольства?

– Да. Следующий вопрос. Это было два дня назад, особо нечего сказать.

- Были ли какие-то разговоры с целью извиниться?

– У вас есть вопросы о баскетболе?

Разыгрывающий « » во время второго матча серии с «Миннесотой» (0-2) бросил полотенце и согревающий пакет в сторону находившегося на площадки судьи Марка Дэвиса.