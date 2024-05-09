«У вас есть вопросы о баскетболе?» Джамал Мюррэй не хотел отвечать на вопросы о штрафе
Джамал Мюррэй неохотно ответил на вопросы о штрафе на 100 тысяч долларов.
- Джамал, вы ожидали какого-либо наказания со стороны лиги?
– Нет. Ничего не поделаешь. Я беру на себя полную ответственность. Следующий вопрос.
- Это произошло просто от недовольства?
– Да. Следующий вопрос. Это было два дня назад, особо нечего сказать.
- Были ли какие-то разговоры с целью извиниться?
– У вас есть вопросы о баскетболе?
Разыгрывающий «Денвера» во время второго матча серии с «Миннесотой» (0-2) бросил полотенце и согревающий пакет в сторону находившегося на площадки судьи Марка Дэвиса.