Владимир Гомельский: «Тибодо нашел самую подходящую для Брансона роль – комбогарда в стартовой пятерке»

Владимир Гомельский поделился мнением о Джейлене Брансоне.

Известный комментатор и эксперт объяснил, за счет чего Брансон достиг звездного уровня в « ».

«Тренер Тибодо в «Никс» определил самую подходящую для роль – комбогарда в стартовой пятерке. У него мяч в руках в начале каждой атаки. И он сам имеет возможность определить, как эта конкретная атака будет развиваться.

Замечу, что Брансон передачей владеет не хуже, чем проходом или броском», – написал эксперт в своей конференции.