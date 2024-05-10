Владимир Гомельский: «Тибодо нашел самую подходящую для Брансона роль – комбогарда в стартовой пятерке»
Владимир Гомельский поделился мнением о Джейлене Брансоне.
Известный комментатор и эксперт объяснил, за счет чего Брансон достиг звездного уровня в «Нью-Йорке».
«Тренер Тибодо в «Никс» определил самую подходящую для Брансона роль – комбогарда в стартовой пятерке. У него мяч в руках в начале каждой атаки. И он сам имеет возможность определить, как эта конкретная атака будет развиваться.
Замечу, что Брансон передачей владеет не хуже, чем проходом или броском», – написал эксперт в своей конференции.
Добавлю лишь то, что Хартенштейн играет на позиции центрового гораздо лучше, чем на любой другой