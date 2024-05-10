Владимир Гомельский: «Тибодо нашел самую подходящую для Брансона роль – комбогарда в стартовой пятерке»

Теги Нью-Йорк НБА Владимир Гомельский Том Тибодо Джейлен Брансон Баскетбол

Владимир Гомельский поделился мнением о Джейлене Брансоне.

Известный комментатор и эксперт объяснил, за счет чего Брансон достиг звездного уровня в «Нью-Йорке».

«Тренер Тибодо в «Никс» определил самую подходящую для Брансона роль – комбогарда в стартовой пятерке. У него мяч в руках в начале каждой атаки. И он сам имеет возможность определить, как эта конкретная атака будет развиваться.

Замечу, что Брансон передачей владеет не хуже, чем проходом или броском», – написал эксперт в своей конференции.

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2 комментария
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Батя продолжает выдавать базу
Добавлю лишь то, что Хартенштейн играет на позиции центрового гораздо лучше, чем на любой другой
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Ответ saner-s88
Батя продолжает выдавать базу Добавлю лишь то, что Хартенштейн играет на позиции центрового гораздо лучше, чем на любой другой
А какая тут база то? Высказал примитивные вещи, которые видят все.
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