Никола Йокич о награде MVP: «Прошлый год, когда я не выиграл эту награду, но взял титул, мне нравился больше»

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич прокомментировал третью награду MVP за четыре года.

«Прошлый год, когда я не выиграл эту награду, но взял титул, мне нравился больше.

Это большой процесс, путь. Доверие к партнерам, доверие партнеров к тебе. Коллективные усилия, которые выводят меня на передний план. Куча людей стоит за всем этим. Игроки, тренеры, тренеры по развитию, медицинский персонал, семья. Вы, ребята, их не видите, но я просто один из этого ряда.

Когда я выиграл в первый раз, я подумал: «Здорово». Во второй раз, список игроков, с которыми я формально сравнялся, стал короче. Теперь он вообще очень мал. Я просто рад быть частью этой группы. Там неплохие ребята. Но разговоры о наследии – это после окончания карьеры. Может быть, тогда я буду более горд за себя», – рассказал центровой «Денвера».

 

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6 комментариев
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Ответ Сергей Вахрамеев
У вас Эмбид жену увел? Или деньги не отдал? В прошлом году он закономерно получил свою награду.
"Закономерно" – это когда ты первый в истории мвп, который по всей продвинутой стате уступил прямому конкуренту. Надо запомнить значение этого слова, ок
+7
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+1
Ответ Сергей Вахрамеев
Бомбит у фанатов Чокича. Советую смотреть как его разматают во втором раунде. Человек просто не имеет понятия как играть в защите. Стойка из под которой все залетает.
Эмбид прошёл на второй раунд?🤭 Если сравнить и по карьеру и по нынешнему положению Йокич намного превосходит Эмбида
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