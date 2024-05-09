Никола Йокич о награде MVP: «Прошлый год, когда я не выиграл эту награду, но взял титул, мне нравился больше»

Никола Йокич прокомментировал третью награду MVP за четыре года.

«Прошлый год, когда я не выиграл эту награду, но взял титул, мне нравился больше.

Это большой процесс, путь. Доверие к партнерам, доверие партнеров к тебе. Коллективные усилия, которые выводят меня на передний план. Куча людей стоит за всем этим. Игроки, тренеры, тренеры по развитию, медицинский персонал, семья. Вы, ребята, их не видите, но я просто один из этого ряда.

Когда я выиграл в первый раз, я подумал: «Здорово». Во второй раз, список игроков, с которыми я формально сравнялся, стал короче. Теперь он вообще очень мал. Я просто рад быть частью этой группы. Там неплохие ребята. Но разговоры о наследии – это после окончания карьеры. Может быть, тогда я буду более горд за себя», – рассказал центровой « ».