Шакил О’Нил Николе Йокичу: «Без обид, но Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP»

Шакил О’Нил остался разочарован результатом голосования за самого ценного игрока.

«По сочетанию статистики, по первому месту посева, по лучшему итоговому результату Шэй Гилджес-Александер заслуживал награды MVP. Я часто был номером два. Хотя старался изо всех сил. То, что ему придется начать все заново и пытаться выиграть эту награду, будет непростым испытанием. Надеюсь, что он использует это как мотивацию для того, чтобы выиграть титул чемпионов .

Джокер, как президент ассоциации «бигменов» вице-президенту, лучшему игроку лиги, хочу сказать. Без обид, но должен был стать MVP», – заявил О’Нил Николе Йокичу после объявления победителя в категории.

«Не волнуйся, мы никого не осуждаем за мнения. Многие игроки заслуживают эту награду. Дело в деталях и частностях», – посмеялся Йокич в ответ.

Центровой « » был признан MVP сезона-2023/24.