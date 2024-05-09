Шакил О’Нил Николе Йокичу: «Без обид, но Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP»

Теги Денвер Шакил О′Нил НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шакил О’Нил остался разочарован результатом голосования за самого ценного игрока.

«По сочетанию статистики, по первому месту посева, по лучшему итоговому результату Шэй Гилджес-Александер заслуживал награды MVP. Я часто был номером два. Хотя старался изо всех сил. То, что ему придется начать все заново и пытаться выиграть эту награду, будет непростым испытанием. Надеюсь, что он использует это как мотивацию для того, чтобы выиграть титул чемпионов НБА.

Джокер, как президент ассоциации «бигменов» вице-президенту, лучшему игроку лиги, хочу сказать. Без обид, но Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP», – заявил О’Нил Николе Йокичу после объявления победителя в категории.

«Не волнуйся, мы никого не осуждаем за мнения. Многие игроки заслуживают эту награду. Дело в деталях и частностях», – посмеялся Йокич в ответ.

Центровой «Денвера» был признан MVP сезона-2023/24.

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10 комментариев
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Заслужил тем , что он был единственным black man? Потому как , Оклахома - была как команда , там было все гармонично , все были на своих ролях . Убери Шая оттуда , упадут на пару позиций вниз, убери Йокича и Дончича - будут бороться за первый пик. Имхо
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А просто поздравить слабо? Какой же ты президент ассоциации «бигменов», если не можешь порадоваться за бигмена?
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Ответ Pavel Gurin
Заслужил тем , что он был единственным black man? Потому как , Оклахома - была как команда , там было все гармонично , все были на своих ролях . Убери Шая оттуда , упадут на пару позиций вниз, убери Йокича и Дончича - будут бороться за первый пик. Имхо
пытаешься глумиться над теми, для кого играет роль только цвет кожи, и сам ведешь себя абсолютно так же. Все знают, как Шак не любит когда возносят других центровых, ни при чем здесь цвет кожи. Все трое заслуживали и у каждого свои заслуги, каждый в чем-то лучше другого в этом сезоне. А думать, что если убрать из команды лидера, который каждую игру дает 30+6+6, то они упадут всего на пару позиций вниз, ты серьезно?
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Ответ boobs
Теперь время поныть
Подскажите, а вот эта агрессия у вас на тех, чьё мнение не совпадает с вашим, обусловлена детской травмой или какая-то другая этому причина имеется?
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Действующий МВП 8 лет подряд не выигрывает Кубок. Будем надеяться, что в этом году стрик не прервётся.) А Шэй пусть МВП Финала забирает.)
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Ответ boobs
Плакай, icey_punk, плакай
у тебя последние 20 сообщений за час почти все про то что кто-то плачет/ноет/еще что-то подобное, у тебя явно какие-то проблемы
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Ответ Дмитрий Титов
Подскажите, а вот эта агрессия у вас на тех, чьё мнение не совпадает с вашим, обусловлена детской травмой или какая-то другая этому причина имеется?
Не угадал. Следующая попытка
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