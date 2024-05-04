Тим Макмэн: «Джейлен Брансон будет счастлив выжечь «Индиану»

Теги Даллас Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Тим Макмэн поделился ожиданиями от серии «Нью-Йорк» – «Индиана».

Джейлен Брансон играл под руководством Рика Карлайла в «Маверикс».

«Три года назад Джейлен Брансон отыграл 10 минут в седьмом матче серии (против «Клипперс») и выходил примерно на столько же в предыдущих встречах. Карлайл практически поставил на нем крест.

Могу вас заверить, что Брансон отчетливо помнит этот момент. Ему доставалось за Луку Дончича. Многие разборы записей были очень неприятными для Брансона.

Карлайл изменился и стал мягче с того времени, тренируя «Индиану». Но Брансон будет счастлив выжечь «Пэйсерс», даже если внешне этого не покажет», – заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн, специализирующийся на «Маверикс».

«Нью-Йорк» встретится с «Индианой» во втором раунде плей-офф Восточной конференции.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Никс насколько короткая ротация, что одна травма игрока старта может сильно ударить по Никс.
+2
-1
+1
Дед обожает маленьких гардов (и Джейлена в том числе), но оказывается на Брансоне крест тогда поставил. Какие же глупости читаем иногда
0
0
0
Ответ jxmazefan
Дед обожает маленьких гардов (и Джейлена в том числе), но оказывается на Брансоне крест тогда поставил. Какие же глупости читаем иногда
Так это правда, при Рике Брансон почти не играл
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий