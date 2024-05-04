Тим Макмэн: «Джейлен Брансон будет счастлив выжечь «Индиану»

Тим Макмэн поделился ожиданиями от серии «Нью-Йорк» – «Индиана».

играл под руководством в «Маверикс».

«Три года назад Джейлен Брансон отыграл 10 минут в седьмом матче серии (против «Клипперс») и выходил примерно на столько же в предыдущих встречах. Карлайл практически поставил на нем крест.

Могу вас заверить, что Брансон отчетливо помнит этот момент. Ему доставалось за Луку Дончича. Многие разборы записей были очень неприятными для Брансона.

Карлайл изменился и стал мягче с того времени, тренируя «Индиану». Но Брансон будет счастлив выжечь «Пэйсерс», даже если внешне этого не покажет», – заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн, специализирующийся на «Маверикс».

« » встретится с «Индианой» во втором раунде плей-офф Восточной конференции.