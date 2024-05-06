Эргин Атаман о пятом матче серии плей-офф: «Не думаю сильно ограничить очки «Маккаби». Хочу, чтобы мы набрали больше»

«Панатинаикос» и «Маккаби» встретятся в решающей 5-й игре серии плей-офф.

«Хуанчо Эрнангомес сыграет в пятом матче завтра. Это была отличная серия. Теперь у нас преимущество после важной победы в Белграде. Мы выиграли много важных матчей на домашней арене в этом году. « » тоже очень серьезная команда. Мы выложимся на 100%, чтобы выиграть эту встречу. Они очень хорошо атакуют и реализуют свои броски. Не думаю сильно ограничить очки «Маккаби». Хочу, чтобы мы набрали больше.

Я предпочитаю говорить о своей команде, а не об оппоненте. Но мы увидим, кто из их игроков выйдет на паркет. Нам нужно не допустить ошибок прошлых матчей, но, честно говоря, я не собираюсь сильно менять свою стратегию.

Завтра будет тяжелая игра. Мы заслужили это место своим сезоном. Показывали отличный баскетбол и заняли вторую строчку. Это большой успех для « », но мы хотим больше», – заключил главный тренер греческого клуба .

Пятый матч плей-офф между «Панатинаикосом» и «Маккаби» пройдет 7 мая в 21:15 по московскому времени.