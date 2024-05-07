Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala. Он пришел с портфелем, на которым изображены часы

Теги светская хроника Бруклин НБА Баскетбол - фото Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala 2024.

Игрок «Бруклина» появился в костюме и с портфелем, на котором изображены часы. 

Met Gala – благотворительный бал в Нью-Йорке, посетители стараются удивить яркими нарядами. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей – актеров, моделей, певцов, дизайнеров и спортсменов.

В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени». 

Getty Images

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13 комментариев
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Какой высокий и плечистый, из него получился бы хороший баскетболист
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Часы, отсчитывающие пребывание его в НБА
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Часы отсчитывают время до новой травмы))
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Ответ Rodbert
Комментарий удален пользователем
Вся его карьера на пол шестого
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Интересный ребус, я за вариант: "ещё полпятого, но я уже вговно"
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Ответ quznez
Интересный ребус, я за вариант: "ещё полпятого, но я уже вговно"
Там полшестого)
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Идет отсчет до бросковой тренировки трешек💪
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с одной рукой тяжело играть в баскетбол))
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Бен продолжает поджигать ... фанатов, кайфуя от жизни
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Комментарий удален пользователем
Портфель от Дейма.
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Тут пасхалка: часики Дэйма тикают, и Бэн как бы намекает, кто будет следующим клатч-киллером
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Сколько 3х очковых забил?
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Ответ Rodbert
Комментарий удален пользователем
на пол 5
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