Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala. Он пришел с портфелем, на которым изображены часы
Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala 2024.
Игрок «Бруклина» появился в костюме и с портфелем, на котором изображены часы.
Met Gala – благотворительный бал в Нью-Йорке, посетители стараются удивить яркими нарядами. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей – актеров, моделей, певцов, дизайнеров и спортсменов.
В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени».
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