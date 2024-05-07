Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala. Он пришел с портфелем, на которым изображены часы

Бен Симмонс посетил модный бал Met Gala 2024.

Игрок « » появился в костюме и с портфелем, на котором изображены часы.

Met Gala – благотворительный бал в Нью-Йорке, посетители стараются удивить яркими нарядами. На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей – актеров, моделей, певцов, дизайнеров и спортсменов.

В этом году концепция вечеринки была «Спящие красавицы: пробуждение моды», а дресс-код получил название «Сад времени».

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