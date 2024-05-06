Велимир Перасович: «После большого перерыва мы затормозили игру и ждали окончания матча. Однако нашли способ довести его до победы»

Велимир Перасович прокомментировал сложную победу УНИКСа (78:75).

Казанские баскетболисты допустили в два раза меньше потерь (6-12) и были точнее с дальней дистанции.

«Это матч плей-офф. Знаем, что « » играет жестко и имеет очень глубокий состав. Многие их игроки способны действовать в контакте. Считаю, в первой половине мы отлично защищались. После большого перерыва у нас начались проблемы с того момента, когда мы перестали двигать мяч в нападении, затормозили игру и ждали окончания матча. Похожий сценарий был у нас в этом году во встрече с «Локомотивом-Кубань» в рамках Топ-6, когда мы вели с преимуществом в 16 очков, но позволили соперникам догнать нас. Однако сегодня, на мой взгляд, заслужил победу, потому что в концовке мы нашли способ довести матч до победы. В любом случае каждая игра будет сложной, потому что нам хорошо известно, что такое плей-офф», – рассказал , получивший награду лучшему тренеру сезона-2023/24.

УНИКС повел в серии 1-0.