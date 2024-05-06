Энтони Эдвардс о сравнениях с Майклом Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы»

Теги Майкл Джордан Денвер Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс сосредоточен на командном успехе.

«Миннесота» выбила «Финикс» из первого раунда плей-офф (4-0) и повела в серии с действующими чемпионами «Наггетс» (1-0). Игра лидера команды защитника Энтони Эдвардса привела к постоянным сравнениям с Майклом Джорданом.

«Хочу, чтобы это прекратилось. Он величайший в истории. Не могу с ним сравниться.

Это не имеет отношения к давлению. Просто невозможно.

Мне все равно, кто будет следующим лицом лиги. Выберут меня или нет. Это меня не касается. Просто хочу победить со своими одноклубниками. Если моя команда станет следующим лицом лиги, будет здорово.

Если мы будем здоровы, то можем выиграть титул в этом году», – заявил Эдвардс.

 

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3 комментария
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Как же, наверное, тяжко слышать Леброну от молодых игроков, что они считают величайшим или Джордана, или Кобе.
Ведь эти парни не видели вживую игр его воздушества, или были совсем мелкими, и все равно его считают гоатом)
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Этот паренёк нравится мне все больше
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Адекватно,респект
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