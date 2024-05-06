Энтони Эдвардс о сравнениях с Майклом Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы»
Энтони Эдвардс сосредоточен на командном успехе.
«Миннесота» выбила «Финикс» из первого раунда плей-офф (4-0) и повела в серии с действующими чемпионами «Наггетс» (1-0). Игра лидера команды защитника Энтони Эдвардса привела к постоянным сравнениям с Майклом Джорданом.
«Хочу, чтобы это прекратилось. Он величайший в истории. Не могу с ним сравниться.
Это не имеет отношения к давлению. Просто невозможно.
Мне все равно, кто будет следующим лицом лиги. Выберут меня или нет. Это меня не касается. Просто хочу победить со своими одноклубниками. Если моя команда станет следующим лицом лиги, будет здорово.
Если мы будем здоровы, то можем выиграть титул в этом году», – заявил Эдвардс.
Ведь эти парни не видели вживую игр его воздушества, или были совсем мелкими, и все равно его считают гоатом)