Энтони Эдвардс о сравнениях с Майклом Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы»

Энтони Эдвардс сосредоточен на командном успехе.

« » выбила « » из первого раунда плей-офф (4-0) и повела в серии с действующими чемпионами «Наггетс» (1-0). Игра лидера команды защитника привела к постоянным сравнениям с .

«Хочу, чтобы это прекратилось. Он величайший в истории. Не могу с ним сравниться.

Это не имеет отношения к давлению. Просто невозможно.

Мне все равно, кто будет следующим лицом лиги. Выберут меня или нет. Это меня не касается. Просто хочу победить со своими одноклубниками. Если моя команда станет следующим лицом лиги, будет здорово.

Если мы будем здоровы, то можем выиграть титул в этом году», – заявил Эдвардс.