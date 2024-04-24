Инсайдер: «Несколько источников в НБА ожидают, что Пол Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

Ожидается, что Пол Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс» этим летом.

«В июле у «Филадельфии» будет огромное пространство в платежной ведомости. Хотя считается, что это пространство предназначено для Пола Джорджа, несколько источников в НБА ожидают, что Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс».

Учитывая слабый рынок свободных агентов, Эндрю Уиггинс может стать лучшим доступным вингером для «Филадельфии», – пишет инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

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1 комментарий
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Ещё бы PG не подписал!Он что проклятым быть хочет???
Пока эпоха 213 в Клипперс не принесёт нам персти, мы их никуда не отпустим.
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