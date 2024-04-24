Инсайдер: «Несколько источников в НБА ожидают, что Пол Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс»
Ожидается, что Пол Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс» этим летом.
«В июле у «Филадельфии» будет огромное пространство в платежной ведомости. Хотя считается, что это пространство предназначено для Пола Джорджа, несколько источников в НБА ожидают, что Джордж подпишет новый контракт с «Клипперс».
Учитывая слабый рынок свободных агентов, Эндрю Уиггинс может стать лучшим доступным вингером для «Филадельфии», – пишет инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.
Пока эпоха 213 в Клипперс не принесёт нам персти, мы их никуда не отпустим.