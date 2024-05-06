Тим Леглер: «Навыки Энтони Эдвардса более отточены по сравнению с Майклом Джорданом в том же возрасте»
Эксперты ESPN обсудили сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.
«Я не играл против Майкла Джордана, пока он не достиг более позднего этапа в своей карьере. Но если вы посмотрите на Энтони Эдвардса в 22 года, то увидите, насколько более отточены его навыки в одном возрасте с Джорданом», – заявил эксперт ESPN Тим Леглер.
«Он особенный, потому что делает все с улыбкой. Джордан и Кобе хмурились. Не только в самой игре. Он берет на себя лидерство в команде, критикует других игроков, но делает это с улыбкой. Его подход и настрой совершенно другие. Когда мы смотрим нарезки Джордана и Кобе того же возраста, они учились работе ног, броскам со средней дистанции. Энтони Эдвардс уничтожает противников со средней с активным сопротивлением, не прекращая улыбаться. Кроме того, он ведет команду и в защите. Его лучшим моментом в этом сезоне стал блок-шот. Что это говорит о его влиянии на игру команды?» – добавил инсайдер Брайан Уиндхорст.
Энтони в 22 года проводит четвёртый сезон. На четвёртый сезон Майкл стал MVP и DPOY в один год. И колотил по 35 очков. И тоже впервые в карьере прошёл первый раунд.
Ну а поводу 2-го раунда странно сравнивать - Эдвардс прошел Финикс у которого куча проблем, а Джордан уступил одной из сильнейших команд в истории НБА. А ну еще такая мелочь, что Джордан тогда набрал 63 очка во втором матче.
24 года или 22 большая разница на старте карьеры.
Хотя и так, и так сравнивать их бессмысленно. Эдвардсу надо титул взять в ближайшие 5 лет и прогрессировать, не сделает - сравнивать с Джорданом бессмысленно.