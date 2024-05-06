Тим Леглер: «Навыки Энтони Эдвардса более отточены по сравнению с Майклом Джорданом в том же возрасте»

Теги Майкл Джордан Кобе Брайант Миннесота НБА Брайан Уиндхорст Энтони Эдвардс Тим Леглер Баскетбол

Эксперты ESPN обсудили сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«Я не играл против Майкла Джордана, пока он не достиг более позднего этапа в своей карьере. Но если вы посмотрите на Энтони Эдвардса в 22 года, то увидите, насколько более отточены его навыки в одном возрасте с Джорданом», – заявил эксперт ESPN Тим Леглер.

«Он особенный, потому что делает все с улыбкой. Джордан и Кобе хмурились. Не только в самой игре. Он берет на себя лидерство в команде, критикует других игроков, но делает это с улыбкой. Его подход и настрой совершенно другие. Когда мы смотрим нарезки Джордана и Кобе того же возраста, они учились работе ног, броскам со средней дистанции. Энтони Эдвардс уничтожает противников со средней с активным сопротивлением, не прекращая улыбаться. Кроме того, он ведет команду и в защите. Его лучшим моментом в этом сезоне стал блок-шот. Что это говорит о его влиянии на игру команды?» – добавил инсайдер Брайан Уиндхорст.

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8 комментариев
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Майкл в 22 года играл второй сезон. Ну как играл...была травма стопы и он принял участие в 18 матчах.

Энтони в 22 года проводит четвёртый сезон. На четвёртый сезон Майкл стал MVP и DPOY в один год. И колотил по 35 очков. И тоже впервые в карьере прошёл первый раунд.
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Джордан во втором сезоне в лиге (ему как раз было 22) набирал в ПО 43.7-6.3-5.7-2.3-1.3 против легендарного состава Бостона. Эдвардс очень крутой и перспективный, но сомневаюсь что он в чем-то превосходит Джордана.
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Ответ Black_Mamba
И отлетел в первом раунде. А Эдвардс уже затащил Миннесоту во второй раунд в свои 22 года. Не вижу смысла сравнивать
Так я и не сравниваю - сравнивают эксперты ESPN, что мастерство Эдвардса превосходит Джордана в 22 года.
Ну а поводу 2-го раунда странно сравнивать - Эдвардс прошел Финикс у которого куча проблем, а Джордан уступил одной из сильнейших команд в истории НБА. А ну еще такая мелочь, что Джордан тогда набрал 63 очка во втором матче.
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Ответ Black_Mamba
И отлетел в первом раунде. А Эдвардс уже затащил Миннесоту во второй раунд в свои 22 года. Не вижу смысла сравнивать
так ты то и делаешь, что сравниваешь. Сравни составы еще, поймешь в чем ты не прав
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Ответ Daff Rogers
Майкл в 22 года играл второй сезон. Ну как играл...была травма стопы и он принял участие в 18 матчах. Энтони в 22 года проводит четвёртый сезон. На четвёртый сезон Майкл стал MVP и DPOY в один год. И колотил по 35 очков. И тоже впервые в карьере прошёл первый раунд.
Ну в начале карьеры большую роль играет количество проведенных сезонов, а не возраст. Джордан пришел на 2 года позже, но эти два года он все равно прогрессировал.
24 года или 22 большая разница на старте карьеры.
Хотя и так, и так сравнивать их бессмысленно. Эдвардсу надо титул взять в ближайшие 5 лет и прогрессировать, не сделает - сравнивать с Джорданом бессмысленно.
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Баскетбол же эволюционировал, верно? У Эдвардса, как и Брайанта, и у остальных игроков, было с кого брать пример. Неудивительно, что местами Эдвардс выглядит более техничнее. Наверняка он видел Джордана времен второго трипита. И вполне может брать на вооружение многие движения позднего Джордана в своем юном возрасте. В общем, до Джордана еще расти и расти. Сейчас все проще, не обязательно иметь сотни движений в арсенале, можно компенсировать трехочковым.
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