Тим Леглер: «Навыки Энтони Эдвардса более отточены по сравнению с Майклом Джорданом в том же возрасте»

Эксперты ESPN обсудили сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

«Я не играл против , пока он не достиг более позднего этапа в своей карьере. Но если вы посмотрите на Энтони Эдвардса в 22 года, то увидите, насколько более отточены его навыки в одном возрасте с Джорданом», – заявил эксперт ESPN Тим Леглер.

«Он особенный, потому что делает все с улыбкой. Джордан и хмурились. Не только в самой игре. Он берет на себя лидерство в команде, критикует других игроков, но делает это с улыбкой. Его подход и настрой совершенно другие. Когда мы смотрим нарезки Джордана и Кобе того же возраста, они учились работе ног, броскам со средней дистанции. уничтожает противников со средней с активным сопротивлением, не прекращая улыбаться. Кроме того, он ведет команду и в защите. Его лучшим моментом в этом сезоне стал блок-шот. Что это говорит о его влиянии на игру команды?» – добавил инсайдер Брайан Уиндхорст.