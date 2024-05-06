Шэмс Чарания: «Клэй Томпсон и «Орландо» проявляют обоюдный интерес к сотрудничеству»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Орландо НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания рассказал о перспективах «Орландо» в межсезонье.

«Мэджик» может освободить более 60 миллионов долларов для подписания баскетболистов этим летом. Клуб будет активным игроком на рынке свободных агентов. Наиболее важный аспект для усиления – это набор очков. В седьмой игре они испытывали проблемы с этим, особенно во второй половине матча.

Усиления требует позиция разыгрывающего, но и набор очков на позиции «винга». Ключевое имя, на которое следует обратить внимание, это Клэй Томпсон. По моей информации, между сторонами присутствует обоюдный интерес к сотрудничеству. Томпсон и другие ветераны в лиге рассматривают «Орландо» как потенциальное место для продолжения карьеры. Они верят, что добавление опытного игрока может вывести команду на другой уровень вокруг Паоло Банкеро и Франца Вагнера», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

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13 комментариев
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Вагнер 1 из 15. Клей 0 из 10)) Мощная задняя линия намечается))
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-2
+37
Ответ Адилет Сапаров
Вагнер 1 из 15. Клей 0 из 10)) Мощная задняя линия намечается))
еще разыгрывающий Уэстбрук им бы не помешал
+32
0
+32
Клей – главный бенефициар вчерашнего кирпичного завода от мэджик
+8
-1
+7
Какая разница с какой скамейки 4 пальца показывать)
+8
-3
+5
Ответ de-fussball
еще разыгрывающий Уэстбрук им бы не помешал
Ну и Ховарда вернуть для сложения пазла)
+5
0
+5
Шанс для Клэя, надо идти..
+5
-1
+4
Если Клей уйдет в Орландо, а контракт К. Пола сделать негарантированным, то платежка ГСВ упадет ниже налоговой черты и клуб сэкономит огромные деньги.
+4
0
+4
Ответ de-fussball
еще разыгрывающий Уэстбрук им бы не помешал
Ахаахахах
+2
0
+2
Ответ Адилет Сапаров
Вагнер 1 из 15. Клей 0 из 10)) Мощная задняя линия намечается))
Splash Brothers 2.0 🤣
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Гэрри Хэрис точно на выход. Его позицию и заменит кто-то, скорее всего с опытом, но Клей в защитке теперь больше на конус больше смахивает, не уверен, что Мэджикам сильно уж поможет.
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Ну уж лучше жоржо тогда. Клей совсем сдал, даже когда все внимание на карри
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Ответ boller_73
Какая разница с какой скамейки 4 пальца показывать)
По деньгам очень даже большая.
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