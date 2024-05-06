Шэмс Чарания: «Клэй Томпсон и «Орландо» проявляют обоюдный интерес к сотрудничеству»

Шэмс Чарания рассказал о перспективах «Орландо» в межсезонье.

«Мэджик» может освободить более 60 миллионов долларов для подписания баскетболистов этим летом. Клуб будет активным игроком на рынке свободных агентов. Наиболее важный аспект для усиления – это набор очков. В седьмой игре они испытывали проблемы с этим, особенно во второй половине матча.

Усиления требует позиция разыгрывающего, но и набор очков на позиции «винга». Ключевое имя, на которое следует обратить внимание, это Клэй Томпсон. По моей информации, между сторонами присутствует обоюдный интерес к сотрудничеству. Томпсон и другие ветераны в лиге рассматривают «Орландо» как потенциальное место для продолжения карьеры. Они верят, что добавление опытного игрока может вывести команду на другой уровень вокруг Паоло Банкеро и Франца Вагнера», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.