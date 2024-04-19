Стив Керр предпочитает выпускать Клэя Томпсона со скамейки запасных

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Баскетбол

Стив Керр рассказал о возможном месте Клэя Томпсона в составе «Уорриорз».

Главный тренер «Голден Стэйт» уверен в продолжении сотрудничества с защитником после сезона-2023/24.

«Думаю, Клэй показал, что он согласен на роль шестого игрока во второй половине сезона, хоть мы и вернули его в основу.

Нам нужно будет остановиться на этом варианте в будущем. Я бы предпочел не гонять его по 35 минут. В последнем отрезке, вроде бы в матче с «Новым Орлеаном», он провел на площадке 38 минут. Нам нужно меньше его нагружать.

Но для этого нам необходимо добавить больше игроков с броском в состав. Нужно сделать это и ограничить игровое время Клэя», – заявил Керр.

Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье.

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1 комментарий
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А пиков первого раунда нет(
Вообще неплохо бы купить пик этого года, но желаемого профиля внизу почти нет, а Dalton Knecht слишком высоко котируется.
Какой-нибудь Antonio Reeves зашел бы, конечно
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