Стив Керр предпочитает выпускать Клэя Томпсона со скамейки запасных

Стив Керр рассказал о возможном месте Клэя Томпсона в составе «Уорриорз».

Главный тренер « » уверен в продолжении сотрудничества с защитником после сезона-2023/24.

«Думаю, Клэй показал, что он согласен на роль шестого игрока во второй половине сезона, хоть мы и вернули его в основу.

Нам нужно будет остановиться на этом варианте в будущем. Я бы предпочел не гонять его по 35 минут. В последнем отрезке, вроде бы в матче с «Новым Орлеаном», он провел на площадке 38 минут. Нам нужно меньше его нагружать.

Но для этого нам необходимо добавить больше игроков с броском в состав. Нужно сделать это и ограничить игровое время Клэя», – заявил .

выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье.