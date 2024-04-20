Зак Лоу: «Клэй Томпсон вызывает интерес в лиге. Обе стороны переговоров отметили продление Дрю Холидэя»
Зак Лоу считает, что Клэй Томпсон будет востребован в лиге.
«Клэй Томпсон вызывает интерес в лиге. Он будет рассчитывать на справедливую оплату его способностей. Могу точно вам сказать, что обе стороны переговоров отметили продление Дрю Холидэя на четыре года и 135 миллионов долларов», – заявил инсайдер ESPN.
Клэй Томпсон выходит на рынок свободных агентов в это межсезонье. «Голден Стэйт» хочет сохранить защитника в своем составе.
В основном его защита сводится к тому, что он пассивно занимает место на усах с целью выловить дешёвый подбор. Но даже забранный отскок не гарантия - в последнем матче Сабонис просто отнял мяч сзади, как у ребёнка (год назад такое проделывал Дэвис). Даже Зак Коллинз из САС сделал из Клэя дурака - некогда элитный защитник купился на элементарный показ со средней, повернулся спиной и побежал в сторону щита, шакалить подбор. Улыбнуло, когда в одной из последних игр Грин не вытерпел и за шкирку потащил Томпсона обороняться в поле.
Без навыков PG и SF, Клэй сейчас как крейсер "Аврора" - тому не хватало скорости против быстрых кораблей, не хватало мощи и защищённости против тяжёлых, поэтому он был приписан к классу "истребителей торговли" (таки да, истребил так истребил).
Если бы можно было так составлять контракты, уместно было бы дать Клэю хорошие цифры, но нещадно штрафовать за каждое художество, от слова "худо". Ну, или сделать наоборот: дать базовые десять и щедро премировать при достижении определённых показателей.
36 на 3 в родном клубе.
Или 70-80 на 3 в другом?
18 pts и 39% 3х при 9 попытках.
Не фанбой Клея, но если он прям такой плохой игрок, как тут пишут, то 20 клубов лиги надо отправлять в чемпионат "Кожаный мяч", в котором ещё Гена Букин хет-трик оформлял.
В ветки на спортсе если вчитываться, то 25-26 команд вообще играть не умеют.
Более менее положительный вайб всеобщий только про Денвер, Индиану и Оклахому
Всем пусть платят, пусть играют последние года 3 вместе и вместе же заканчивают, могла бы получиться красивая история, а на деле получится, что будут на уровне плей-инн, а со временем ниже ещё, и постоянные неоправданные ожидания.
А так, смешно, это был контактный сезон Клэя, и он типо максимум свой показал, типо рвал одно место и старался, в итоге 4 хорошие игры за сезон, и 0 очков в решающей игре, в след сезоне будет ещё хуже.
Спокойно доигрывали бы ГС и все, без громких слов о победах, без пальцев, без удаления Грина и т.д., но они вряд ли так смогут, их время прошло, но это была славная охота, история баскетбола их запомнит.
- самой горячей рукой в лиге
- со сносной, а позже и хорошей защитой
- в очень подходящей команде
То есть, по уровню в итоге получался далеко не Редик, но именно по функционалу это не далеко уехало. Всегда смешили разговоры про то, что Клей, дескать, может уехать в другую команду и там стать лидером и набивать по 25-30 ппг. Он вообще не того формата игрок, скорее любой тупоголовый скорер-комбогард с дальнего конца скамейки в сильно донной команде начнет стату набивать, у Клея же в роли первой опции в помойке статистика скорее даже просела бы, потому что там его никто кормить не стал бы, а айзо он никогда толком не умел валить.
Сейчас же этот Редик на максималках стал:
- старым
- дважды порванным
- как следствие, ещё в три раза более медленным
- зажравшимся и немотивированным
В итоге это уже не Редик на максималках, а в лучшем случае Кайл Корвер времён МВЗ от Атланты, только более медленный, менее дисциплинированный, но с все ещё появляющейся раз в пять матчей горячей рукой
Вот на такую роль шестого кэт-н-шутера с банки его можно на 3 года подписать лямов за 40-45 - и то, по-хорошему, надо 2+1 на 36 с опцией команды, но типа заслуги, семья, все дела
А если он пойдет в другую команду, то в самом лучшем сценарии это будет Богданович этого года в Детройте, а в худшем его года через полтора сольют с пиками первого раунда или выкупят нахрен
Игрок он хороший. Но своей нестабильностью в этом году гсв тянул вниз примерно в трети сыгранных матчей.