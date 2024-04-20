Зак Лоу: «Клэй Томпсон вызывает интерес в лиге. Обе стороны переговоров отметили продление Дрю Холидэя»

Зак Лоу считает, что Клэй Томпсон будет востребован в лиге.

« вызывает интерес в лиге. Он будет рассчитывать на справедливую оплату его способностей. Могу точно вам сказать, что обе стороны переговоров отметили продление Дрю Холидэя на четыре года и 135 миллионов долларов», – заявил инсайдер ESPN.

Клэй Томпсон выходит на рынок свободных агентов в это межсезонье. « » хочет сохранить защитника в своем составе.