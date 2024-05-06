Франц Вагнер установил антирекорд НБА по проценту реализации бросков с игры в 7-м матче

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Франц Вагнер Баскетбол

Франц Вагнер реализовал 1 из 15 бросков с игры в 7-м матче против «Кливленда».

Форвард «Орландо» установил антирекорд лиги по проценту реализации бросков с игры (6,7%) в 7-м матче серии плей-офф среди игроков, совершивших как минимум 15 бросков.

Вагнер набрал 6 очков, реализовав 4 из 4 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов, 6 передач, перехват, блок-шот и не совершил ни одной потери.

«Орландо» проиграл «Кливленду» в решающем матче серии первого раунда плей-офф (94:106, 3-4).

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4 комментария
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6 очков, 6 подборов, 6 передач, 6,66 процентов с игры
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Вагнер-Лев...
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Это Дядя Женя вышел
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Ё-маё... да у нас таких "вагнеров" - в каждой игре по несколько: то 2 из 15, то 1 из 10... Но нам-то деньги за это не платят.
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