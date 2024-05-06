Франц Вагнер установил антирекорд НБА по проценту реализации бросков с игры в 7-м матче

Франц Вагнер реализовал 1 из 15 бросков с игры в 7-м матче против «Кливленда».

Форвард « » установил антирекорд лиги по проценту реализации бросков с игры (6,7%) в 7-м матче серии плей-офф среди игроков, совершивших как минимум 15 бросков.

набрал 6 очков, реализовав 4 из 4 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов, 6 передач, перехват, блок-шот и не совершил ни одной потери.

«Орландо» проиграл « » в решающем матче серии первого раунда плей-офф (94:106, 3-4).