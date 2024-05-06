Паоло Банкеро: «Без Франца Вагнера нас бы здесь не было»

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Франц Вагнер Паоло Банкеро Баскетбол

Паоло Банкеро поддержал Франца Вагнера после неудачного 7-го матча.

Вагнер реализовал 1 из 15 с игры в 7-м матче серии плей-офф против «Кливленда» (94:106, 3-4).

«Без Франца нас бы здесь не было.

Он придерживается высоких стандартов и многого ожидает от себя как от игрока. Я тоже был в такой ситуации, когда чувствовал, что мог сделать гораздо больше. Это не характерно для него.

После первого матча многие сомневались, готовы ли мы к уровню плей-офф. Но мы вернулись в игру, и это показывает, куда мы движемся и на что мы способны», – сказал форвард «Орландо».

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2 комментария
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Ответ Влад Сухов
На рыбалке?
Ну если серьёзно размышлять, то и в плей-офф. Орландо отличный сезон для себя провёл
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