Донован Митчелл: «Должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл сказал, что ему нужно сделать, чтобы пройти «Бостон».

«Я говорил вам в начале серии, что это моя цель, моя работа, мои ожидания от самого себя. Я заслуживаю критику так же, как и похвалу. Я просто должен продолжать тебя свою работу. Вот и все.

Я должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше», – сказал защитник «Кливленда».

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3 комментария
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По сути, в этом матче Митчел в одно лицо спас судьбу клуба (и отдельных людей) на несколько лет вперёд. Да, эти исходы все ещё вероятны, но уже как будто не 100%.

Если бы Кавс проиграли вчера, то:
-Митчел отказывается от текущего продления и уходит в свободное плавание
-Увольнение Бикерстафа
-От безысходности (в перестройку не уйдёшь, боролись же в плей-офф) выдача двух максималок откровенным бастам в лице Гэфорда и Мобли. Кто не согласен, откажитесь от впечатлений регулярки и возьмите только плей-офф.
Итог: плохие контракты, жалкие попытки за борьбу в плей-офф, долгая перестройка
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