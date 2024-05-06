Донован Митчелл: «Должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше»
Донован Митчелл сказал, что ему нужно сделать, чтобы пройти «Бостон».
«Я говорил вам в начале серии, что это моя цель, моя работа, мои ожидания от самого себя. Я заслуживаю критику так же, как и похвалу. Я просто должен продолжать тебя свою работу. Вот и все.
Я должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше», – сказал защитник «Кливленда».
Если бы Кавс проиграли вчера, то:
-Митчел отказывается от текущего продления и уходит в свободное плавание
-Увольнение Бикерстафа
-От безысходности (в перестройку не уйдёшь, боролись же в плей-офф) выдача двух максималок откровенным бастам в лице Гэфорда и Мобли. Кто не согласен, откажитесь от впечатлений регулярки и возьмите только плей-офф.
Итог: плохие контракты, жалкие попытки за борьбу в плей-офф, долгая перестройка