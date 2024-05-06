Донован Митчелл: «Должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше»

Донован Митчелл сказал, что ему нужно сделать, чтобы пройти «Бостон».

«Я говорил вам в начале серии, что это моя цель, моя работа, мои ожидания от самого себя. Я заслуживаю критику так же, как и похвалу. Я просто должен продолжать тебя свою работу. Вот и все.

Я должен продолжать делать свою работу, чтобы мы продолжали проходить дальше», – сказал защитник « ».