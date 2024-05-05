Кендрик Перкинс: «В седьмом матче все решает личное противостояние»

Кендрик Перкинс рассказал, что нужно, чтобы выиграть седьмой матч серии.

«В седьмом матче дело не в тактической игре, корректировках тренерского штаба. Речь о том, что в твоем сердце. Это прямое противостояние лицом к лицу.

К седьмой встрече нет уже никаких новых трюков, когда вы встречались столько раз. Все сводится к личным противостояниям. Да, я участвовал в седьмых матчах, когда суперзвезды показывали невероятный уровень. Но я видел и как ролевые игроки выходили за пределы своих возможностей, у меня были такие моменты.

Все сводится к тому, кто хочет этого больше. Кто сделает больше, чтобы завести команду, бороться с заслонами, перехватывать мячи, быть бойцом на площадке», – рассказал .

Победитель пары « » – « » решится в седьмом матче серии.