Сергей Елевич: «В серии «Зенит» – ЦСКА мы увидим интригу и максимально возможное количество матчей»

Сергей Елевич оценил расклад сил в серии 1/2 финала Лиги ВТБ «Зенит» – ЦСКА.

«Ожидается очень интересная серия. «Зенит», конечно, тяжело прошел «Уралмаш» в четвертьфинале. На это ему потребовалось пять игр. Но, может быть, для них даже лучше, что они столько матчей провели. Победа в таких непростых сериях придает уверенность. Плюс они в игровом тонусе находились. Но уверен, что полуфинальные игры будут очень тяжелыми и для , и для « ».

Предсказывать победителя здесь я не берусь. И в первом матче серии, мне кажется, вопрос о победителе будет решаться в концовке. В этой серии мы увидим интригу и максимально возможное количество матчей: на выявление победителя потребуется семь игр. Если будет именно так, то буду очень доволен», – признался заслуженный тренер России.