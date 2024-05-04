«Фенербахче» оштрафован на 30000 евро за поведение фанатов после 4-го матча с «Монако»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Монако Джарон Блоссомгейм Баскетбол

«Фенербахче» заплатит 30000 евро за инцидент после матча с «Монако».

Игра закончилась победой «Монако» (65:62), сумевшего сравнять счет в серии – 2-2.

Болельщики «Фенербахче» выбежали на паркет и забрасывали игроков соперника различными предметами.

Форвард «Монако» Джарон Блоссомгейм, провоцировавший турецких болельщиков, получил предупреждение от Евролиги в связи с отсутствием уважения к зрителям в гостевой встрече.

Решающая игра серии между клубами пройдет 8 мая в 20:00 по московскому времени.

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