«Фенербахче» оштрафован на 30000 евро за поведение фанатов после 4-го матча с «Монако»
«Фенербахче» заплатит 30000 евро за инцидент после матча с «Монако».
Игра закончилась победой «Монако» (65:62), сумевшего сравнять счет в серии – 2-2.
Болельщики «Фенербахче» выбежали на паркет и забрасывали игроков соперника различными предметами.
Форвард «Монако» Джарон Блоссомгейм, провоцировавший турецких болельщиков, получил предупреждение от Евролиги в связи с отсутствием уважения к зрителям в гостевой встрече.
Решающая игра серии между клубами пройдет 8 мая в 20:00 по московскому времени.