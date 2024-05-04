Между игроками «Монако» и болельщиками «Фенербахче» произошла потасовка

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4-й матч «Фенербахче» – «Монако» закончился потасовкой с болельщиками.

«Монако» в упорной борьбе одержал гостевую победу над «Фенербахче» со счетом 65:62 и сравнял счет в серии плей-офф Евролиги (2-2).

Сразу после финальной сирены форвард «Монако» Джарон Блоссомгейм направился в сторону турецких болельщиков, празднуя победу. Болельщики начали выходить на площадку, активно жестикулируя и крича в адрес Блоссомгейма. Один из болельщиков бросил мяч в игрока «Монако».

Тренеры «Монако», маскот «Фенербахче» и сотрудники службы безопасности пытались остановить потасовку, но не добились успеха. На площадку летели различные предметы.

Когда игроки «Монако» направились в раздевалку, болельщики начали закидывать их различными предметами. Турецкая полиция пыталась их удержать.

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1 комментарий
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у Блоссомгейма или кохонес, как шары для боулинга, или мозг размером с горох. Хотя одно другому не мешает
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