Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон входит в пятерку лучших игроков «Никс» за последние 50 лет»
Стивен Эй Смит включил Брансона в Топ-5 игроков «Никс» за последние 50 лет.
«Джейлен Брансон входит в пятерку лучших игроков «Никс» за постчемпионский период. Это значит, после 1973 года.
За последние 50 лет он, без сомнения, входит в пятерку лучших игроков «Никс». Уолт Фрейзер, Эрл Монро, Уиллис Рид – это другая категория, они выигрывали чемпионаты. Сейчас мы в восторге от того, что вышли во второй раунд», – сказал эксперт ESPN.
Сколько крутых сезонов он выдал?)
Никс по ходу сезона потеряли (как тогда казалось) главную звезду и именно в этот момент Брансон взвинтил обороты и вывел Никс на другой уровень.
Есть большая разница, когда ты в плохой команде делаешь себе статистику и когда ты делаешь саму команду лучше (то есть побеждаешь). Брансон сделал именно второе.
Сам по себе второй раунд плей-офф - не большие достижение (Индиана тоже там будет играть). Но то, с каким составом Брансон вывел туда Никс и как он расправился с Эмбидом (был кто-то на этой планете, кто ставил Брансона выше Эмбида) не может не радовать!