Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон входит в пятерку лучших игроков «Никс» за последние 50 лет»

Стивен Эй Смит включил Брансона в Топ-5 игроков «Никс» за последние 50 лет.

« входит в пятерку лучших игроков «Никс» за постчемпионский период. Это значит, после 1973 года.

За последние 50 лет он, без сомнения, входит в пятерку лучших игроков «Никс». Уолт Фрейзер, Эрл Монро, Уиллис Рид – это другая категория, они выигрывали чемпионаты. Сейчас мы в восторге от того, что вышли во второй раунд», – сказал эксперт ESPN.