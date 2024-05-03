Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон входит в пятерку лучших игроков «Никс» за последние 50 лет»

Теги Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит включил Брансона в Топ-5 игроков «Никс» за последние 50 лет.

«Джейлен Брансон входит в пятерку лучших игроков «Никс» за постчемпионский период. Это значит, после 1973 года.

За последние 50 лет он, без сомнения, входит в пятерку лучших игроков «Никс». Уолт Фрейзер, Эрл Монро, Уиллис Рид – это другая категория, они выигрывали чемпионаты. Сейчас мы в восторге от того, что вышли во второй раунд», – сказал эксперт ESPN.

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3 комментария
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Началось. Вышли во второй раунд и сразу же посыпались дифирамбы.
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Настолько херовый Никс все эти 50 лет?
Сколько крутых сезонов он выдал?)
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Подкупает то, что Брансон внешне не выглядит как игрок, который может доминировать.
Никс по ходу сезона потеряли (как тогда казалось) главную звезду и именно в этот момент Брансон взвинтил обороты и вывел Никс на другой уровень.
Есть большая разница, когда ты в плохой команде делаешь себе статистику и когда ты делаешь саму команду лучше (то есть побеждаешь). Брансон сделал именно второе.
Сам по себе второй раунд плей-офф - не большие достижение (Индиана тоже там будет играть). Но то, с каким составом Брансон вывел туда Никс и как он расправился с Эмбидом (был кто-то на этой планете, кто ставил Брансона выше Эмбида) не может не радовать!
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