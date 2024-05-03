Джей Уильямс: «Джейлен Брансон войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший»

Джей Уильямс считает, что Джейлен Брансон может стать величайшим игроком «Никс».

«Я действительно думаю, что войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший игрок «Никс» всех времен.

Я понимаю, что для этого нужно завоевать титул чемпиона. Это самое важное. Но он уже оказал огромное влияние на культуру клуба. Все в команде хотят победить, потому что он установил культуру», – сказал бывший игрок , ныне эксперт ESPN.