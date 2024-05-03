Джей Уильямс: «Джейлен Брансон войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший»
Джей Уильямс считает, что Джейлен Брансон может стать величайшим игроком «Никс».
«Я действительно думаю, что Джейлен Брансон войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший игрок «Никс» всех времен.
Я понимаю, что для этого нужно завоевать титул чемпиона. Это самое важное. Но он уже оказал огромное влияние на культуру клуба. Все в команде хотят победить, потому что он установил культуру», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.
Бронсон очень хорош, но такие заявления в его адрес являются не комплиментами, а медными трубами, и приносят лишь вред.
Радует, что Джейлену вообще всё равно на эти разговоры. Он показывает себя исключительно профессионалом.
Просто не надо утрировать. Брансон невероятно хорош. Болею на Востоке именно за Нью-Йорк. Но сравнивать Чарльза с глыбами пока рановато.