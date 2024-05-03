Джей Уильямс: «Джейлен Брансон войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший»

Теги Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джей Уильямс Джейлен Брансон Баскетбол

Джей Уильямс считает, что Джейлен Брансон может стать величайшим игроком «Никс».

«Я действительно думаю, что Джейлен Брансон войдет в историю как один из величайших игроков «Никс», если не величайший игрок «Никс» всех времен.

Я понимаю, что для этого нужно завоевать титул чемпиона. Это самое важное. Но он уже оказал огромное влияние на культуру клуба. Все в команде хотят победить, потому что он установил культуру», – сказал бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Как же сейчас любят петь дифирамбы, не основываясь ни на чём. В сухом остатке сейчас за плечами Брансона две выигранных серии первого раунда. Для сравнения, у Юинга 13 плейофф подряд и два финала, у Фрезера два титула, а можно ведь копнуть ещё глубже и вспомнить Гарри Галлатина, лидера Никс 50-х с тремя подряд финалами. Можно вспомнить Эрла Монро, Уиллиса Рида, Чарльза Оукли, отдавших клубу многие годы.
Бронсон очень хорош, но такие заявления в его адрес являются не комплиментами, а медными трубами, и приносят лишь вред.
+22
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+22
Ответ Skeleton64
Как же сейчас любят петь дифирамбы, не основываясь ни на чём. В сухом остатке сейчас за плечами Брансона две выигранных серии первого раунда. Для сравнения, у Юинга 13 плейофф подряд и два финала, у Фрезера два титула, а можно ведь копнуть ещё глубже и вспомнить Гарри Галлатина, лидера Никс 50-х с тремя подряд финалами. Можно вспомнить Эрла Монро, Уиллиса Рида, Чарльза Оукли, отдавших клубу многие годы. Бронсон очень хорош, но такие заявления в его адрес являются не комплиментами, а медными трубами, и приносят лишь вред.
Это просто хлеб экспертов.
Радует, что Джейлену вообще всё равно на эти разговоры. Он показывает себя исключительно профессионалом.
+3
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Ну до Уолта Фрейзера ему далеко еще. Не нагнетайте))
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Фрезер и Юинг покинули этот чат.
Просто не надо утрировать. Брансон невероятно хорош. Болею на Востоке именно за Нью-Йорк. Но сравнивать Чарльза с глыбами пока рановато.
+1
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+1
Ответ Skeleton64
Как же сейчас любят петь дифирамбы, не основываясь ни на чём. В сухом остатке сейчас за плечами Брансона две выигранных серии первого раунда. Для сравнения, у Юинга 13 плейофф подряд и два финала, у Фрезера два титула, а можно ведь копнуть ещё глубже и вспомнить Гарри Галлатина, лидера Никс 50-х с тремя подряд финалами. Можно вспомнить Эрла Монро, Уиллиса Рида, Чарльза Оукли, отдавших клубу многие годы. Бронсон очень хорош, но такие заявления в его адрес являются не комплиментами, а медными трубами, и приносят лишь вред.
Достаточно вспомнить Фила Джексона))
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По мнению "экспертов", чтобы стать величайшим игроком Никс нужно всего лишь пару раз выйти во второй раунд плей-офф.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Это просто хлеб экспертов. Радует, что Джейлену вообще всё равно на эти разговоры. Он показывает себя исключительно профессионалом.
Да, пока он держится великолепно. Видно, как он близок с отцом, думаю, что Рик Бронсон заложил в сына отличное воспитание.
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