Николя Батюм обратился к болельщикам «Филадельфии»: «Спасибо за вашу невероятную страсть и поддержку»

Николя Батюм поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Сиксерс» закончили выступление в плей-офф-2024, уступив «Никс» в шести матчах.

«Спасибо тебе, , за этот сезон. Спасибо за твою невероятную страсть и поддержку, одни из лучших, что я видел.

К сожалению, сезон закончился не так, как мы хотели, но мы постарались выложиться до конца на площадке. Мои любовь и уважение городу.

Теперь пришло время для семьи. Жду олимпийских игр», – написал Батюм в сети X.

По словам журналиста Тима Бонтемпса, думает о завершении карьеры после этого сезона.

35-летний французский форвард «Сиксерс» провел 57 матчей за клуб в этом регулярном чемпионате и набирал 5,5 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи за 25,9 минуты в среднем.