Николя Батюм обратился к болельщикам «Филадельфии»: «Спасибо за вашу невероятную страсть и поддержку»
Николя Батюм поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Сиксерс» закончили выступление в плей-офф-2024, уступив «Никс» в шести матчах.
«Спасибо тебе, Филадельфия, за этот сезон. Спасибо за твою невероятную страсть и поддержку, одни из лучших, что я видел.
К сожалению, сезон закончился не так, как мы хотели, но мы постарались выложиться до конца на площадке. Мои любовь и уважение городу.
Теперь пришло время для семьи. Жду олимпийских игр», – написал Батюм в сети X.
По словам журналиста Тима Бонтемпса, Николя Батюм думает о завершении карьеры после этого сезона.
35-летний французский форвард «Сиксерс» провел 57 матчей за клуб в этом регулярном чемпионате и набирал 5,5 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи за 25,9 минуты в среднем.