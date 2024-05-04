Тайрон Лю: «Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Тайрон Лю заявил, что надеется продолжить работу с «Клипперс».

В пятницу калифорнийцы уступили «Далласу» в шестом матче серии первого раунда и завершили выступление в сезоне (101:114, 2-4).

На пресс-конференции после игры главный тренер «Клипперс» выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с калифорнийским клубом.

«Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс», надеюсь на это. Я пришел сюда не для того, чтобы побыть короткое время и исчезнуть.

Мне было приятно работать вместе с руководителями клуба. Надеюсь, они думают обо мне то же самое», – сказал Лю.

Ходят слухи, что Лю входит в список интересов «Лейкерс», которые уволили Дарвина Хэма.

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11 комментариев
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Конечно, захочет. Отлетать 3 года подряд без шансов, имея состав за порогом налога на роскошь. И никакого спроса, бездонная бочка на Балмере всё оплатит
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Этот сезон показал, что ЛАК это просто мрак, никаких просветов не видать, в середине сезона что-то поиграли там более-менее, у Хардена конечно вояж потрясающий, быть в таких составах и всегда позорно вылетать, как и Джордж в принципе, Уэстбрук походу кончился окончательно, что-то очень слабый гейм показал, ну а Каваю не судьба
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+2
Ответ Misunderstood
Этот сезон показал, что ЛАК это просто мрак, никаких просветов не видать, в середине сезона что-то поиграли там более-менее, у Хардена конечно вояж потрясающий, быть в таких составах и всегда позорно вылетать, как и Джордж в принципе, Уэстбрук походу кончился окончательно, что-то очень слабый гейм показал, ну а Каваю не судьба
вспоминаю, как все радовались за Уэстбрука и смеялись над ЛАЛ, а по итогу в этом ПО Расселл показал ну просто гениальную линейку:

27% двушки, 24% трешки, 62% с линии, 10 передач на 10 потерь

интересно, был ли в истории перфоманс хуже при 6 играх по 19 минут в среднем
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Всё... Это приговор.... Крепитесь уважаемые болельщики Клипперс.
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В Лейкерс долго тренеры не работают.
Хотя если дотянет до конца карьеры Леброна , то шанс есть.
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"Ходят слухи, что Лю входит в список интересов «Лейкерс» - Больше не ходят.
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Перстни, вот что нужно ЛАЛ. Любой другой результат катастрофа и виноват тренер полюбому. А у Тайрона какое никакое тренерское наследие осталось, он все еще считается умным тренером, нет смысла сливать всё это и становиться физруком.
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там же вся компашка продолжает разводить балмера, кавай уже при бабках, сейчас лю продлят, жоршу и хардену максималки выкатят и опять будут демонстрировать бурную деятельность и говорить какие они контендеры, а в начале мая, как обычно, уже в отпуск свалят, нормально устроились
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Естественно, бабки платят, ничего не требуют.
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Ответ maryat
там же вся компашка продолжает разводить балмера, кавай уже при бабках, сейчас лю продлят, жоршу и хардену максималки выкатят и опять будут демонстрировать бурную деятельность и говорить какие они контендеры, а в начале мая, как обычно, уже в отпуск свалят, нормально устроились
Хардену уже никто макс не выкатит, даже Балмер.
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