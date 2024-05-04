Тайрон Лю: «Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс»

Тайрон Лю заявил, что надеется продолжить работу с «Клипперс».

В пятницу калифорнийцы уступили «Далласу» в шестом матче серии первого раунда и завершили выступление в сезоне (101:114, 2-4).

На пресс-конференции после игры главный тренер « » выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с калифорнийским клубом.

«Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс», надеюсь на это. Я пришел сюда не для того, чтобы побыть короткое время и исчезнуть.

Мне было приятно работать вместе с руководителями клуба. Надеюсь, они думают обо мне то же самое», – сказал Лю.

Ходят слухи, что Лю входит в список интересов « », которые уволили Дарвина Хэма.