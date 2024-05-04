Тайрон Лю: «Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс»
Тайрон Лю заявил, что надеется продолжить работу с «Клипперс».
В пятницу калифорнийцы уступили «Далласу» в шестом матче серии первого раунда и завершили выступление в сезоне (101:114, 2-4).
На пресс-конференции после игры главный тренер «Клипперс» выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с калифорнийским клубом.
«Мне бы хотелось надолго задержаться в «Клипперс», надеюсь на это. Я пришел сюда не для того, чтобы побыть короткое время и исчезнуть.
Мне было приятно работать вместе с руководителями клуба. Надеюсь, они думают обо мне то же самое», – сказал Лю.
Ходят слухи, что Лю входит в список интересов «Лейкерс», которые уволили Дарвина Хэма.
27% двушки, 24% трешки, 62% с линии, 10 передач на 10 потерь
интересно, был ли в истории перфоманс хуже при 6 играх по 19 минут в среднем
Хотя если дотянет до конца карьеры Леброна , то шанс есть.