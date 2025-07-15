Рэпер Дрейк изменил татуировку, посвященную Леброну. Теперь она посвящена Шэю Гилджес-Александеру

Канадский музыкант обиделся на ветерана «Лейкерс».

Дрейк разругался с бывшим кумиром после того, как Леброн Джеймс в прошлом году посетил концерт его личного врага Кендрика Ламара. Несколько недель назад он выпустил трек «What Did I Miss?», в котором заявил: «Ты переметнулся на другую сторону и поддержал хейтера». Позже он подтвердил, что эти слова адресованы Джеймсу.

Дрейк долгое время был поклонником Джеймса. На его левом плече была татуировка с майкой игрока «Irish 23», когда тот выступал за школу Сент-Винсент-Сент-Мэри. Теперь он изменил ее на форму канадского разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера, ставшего чемпионом в составе «Оклахомы».