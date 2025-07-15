Крис Бруссард: «Купер Флэгг будет лучшим бомбардиром, чем Кевин Гарнетт»

Аналитик считает, что Флэгг превзойдет Гарнетта в наборе очков.

«Я думаю, Флэгг будет лучшим бомбардиром, чем Кевин Гарнетт. В атаке он умеет все: бросает трехочковые, попадает со средней дистанции, может играть спиной к кольцу и, я уверен, со временем станет в этом еще лучше. Он может вести быстрый прорыв, конечно же, атаковать кольцо и забивать сверху.

Его арсенал в атаке намного богаче, чем у Гарнетта, если сравнивать их», – заявил Бруссард.

Купер Флэгг сыграл всего два матча Летней лиги, после чего «Даллас » решил дать ему отдых. Первый номер драфта-2025 в среднем набирал 20,5 очков (36% с игры), 5 подборов, 2,5 передачи, 1,5 перехвата и 1 блок-шот.

Показатели Кевина Гарнетта за 21 год карьеры в НБА составляют 17,8 очка, 10 подборов, 3,7 передачи, 1,3 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем.