Василие Мицич продолжит карьеру в мадридском «Реале» (Basketball Sphere)

Сербский защитник договорился с испанским клубом.

Как пишет Basketball Sphere, Мицич выбрал свой будущий клуб, им станет мадридский «Реал». На игрока претендовали греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче» и израильский «Хапоэль Тель-Авив».

Ожидается, что Мицич подпишет двухлетний контракт на 8,5 млн евро.

Мицич был участником двух обменов этим летом. Его отправили из «Финикса» в «Шарлотт», а затем – в «Милуоки». «Бакс» отчислили серба – ему причитается 2 миллиона долларов, которые ему выплатят в последующие три года.

Мицич – MVP Евролиги 2021 года и двукратный MVP «Финала четырех» в составе «Анадолу Эфес». С 2023 года он выступал в НБА за «Оклахому», «Шарлотт» и «Финикс», набирая в среднем 6,8 очка и 3,9 передачи.