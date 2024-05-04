«Даллас» прошел «Клипперс» и встретится с «Оклахомой» во 2-м раунде плей-офф НБА

Теги Даллас Клипперс НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» завершил противостояние с «Клипперс» – 114:101 и 4-2 в серии.

Посеянный под 5-м номером техасский клуб в полуфинале Западной конференции встретится с «Оклахомой» (1). 

Противостояние стартует во вторник в Оклахома-Сити.

«Мэверикс» играли против «Клипперс» в первом раунде плей-офф в третий раз за последние 5 лет. «Далласу» впервые удалось победить.

В пятницу Лука Дончич записал на свой счет 28 очков и 13 передач, Кайри Ирвинг набрал 28 из 30 очков во второй половине.

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17 комментариев
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Вот так из приведений прошлого во втором раунде остался только Кайри
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Я очень люблю Кавая и его игру в здоровом состоянии, но Клиперс нужно все взрывать, каждый год одно и тоже, а без Кавая это не команда. Что такое киборг Кавай, мы уже не увидим, я думаю, а очень жаль.
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Ответ Роман Бояринов
Я очень люблю Кавая и его игру в здоровом состоянии, но Клиперс нужно все взрывать, каждый год одно и тоже, а без Кавая это не команда. Что такое киборг Кавай, мы уже не увидим, я думаю, а очень жаль.
Взрывать как? Кавая не обменять с его контрактом, пиков нет и сливать нет смысла. Разве что Хардена отпустить, да Джорджа обменять хоть на что то. Платежка станет легче, но толку?

И нужно понимать, что следующий сезон Клипперс начнут на новой арене и соответственно они должны быть в полной боевой готовности, играть в плей офф и тд. Поэтому продлят Хардена, выпишут новый контракт Джорджу, других вариантов просто нет
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Закономерно всё. Кавая нет, и все рассыпалось: Джордж и Харден уже потеряли статус суперзвезд, по сути, раз они влёгкую проваливают два матча подряд; Вестбрук давал на протяжении сезона очень многое во втором юните, а тут его роль снова поменяли, потому что второй юнит - это он и Пламли, и ожидаемо Рассел окирпичился.
Балмер однозначно ни с кем из них расставаться не захочет, особенно перед открытием новой арены, поэтому следующий сезон нас ждет снова с этой великолепной четверкой, но теперь можно говорить однозначно - ЛАК ничего не светит в ближайшие годы, пока они не перестроятся.
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Ну вот теперь точно вся старая гвардия отлетела в 1 раунде. Клипперсам респект, они продержались дольше всех.
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Пусть в этой серии будет без травм…и беспредела полосатых.Удачи бродяги
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Ну да, в нынешнем виде Клипперс потеряли актуальность и конкурентоспособность. Болелам должно быть ужасно обидно глядя на то, в какого монстра вырос ШГА и что сейчас имеет команда за его обмен. Руины.
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Ответ Биомеханоид
А ведь правда. Ну, может, ещё немножко Хорфорд.
Да и Конли тогда, они же с одного драфта
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Ответ stoermer
Взрывать как? Кавая не обменять с его контрактом, пиков нет и сливать нет смысла. Разве что Хардена отпустить, да Джорджа обменять хоть на что то. Платежка станет легче, но толку? И нужно понимать, что следующий сезон Клипперс начнут на новой арене и соответственно они должны быть в полной боевой готовности, играть в плей офф и тд. Поэтому продлят Хардена, выпишут новый контракт Джорджу, других вариантов просто нет
О чем и говорил. Безнадёга
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Хату на Даллас ставить можно?
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Почему то я за этих ребят )
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Однажды Стив Балмер сделал бумажный кораблик и пустил его по весеннему ручейку. Но не подалеку была конюшня и местные коняшки растоптали бумажную посудину , а вместе с ним и мечты Балмера на солдауты новой арены !!!
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Ответ Марсель Объелся
Вот так из приведений прошлого во втором раунде остался только Кайри
А ведь правда. Ну, может, ещё немножко Хорфорд.
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Ответ Марсель Объелся
Вот так из приведений прошлого во втором раунде остался только Кайри
Да и то только потому что играет в паре с привидением будущего
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Ответ xamer 9
Закономерно всё. Кавая нет, и все рассыпалось: Джордж и Харден уже потеряли статус суперзвезд, по сути, раз они влёгкую проваливают два матча подряд; Вестбрук давал на протяжении сезона очень многое во втором юните, а тут его роль снова поменяли, потому что второй юнит - это он и Пламли, и ожидаемо Рассел окирпичился. Балмер однозначно ни с кем из них расставаться не захочет, особенно перед открытием новой арены, поэтому следующий сезон нас ждет снова с этой великолепной четверкой, но теперь можно говорить однозначно - ЛАК ничего не светит в ближайшие годы, пока они не перестроятся.
А вдруг им полетят какие-то интересные предложения в виде обменов Дюранта, Батлера, Митчелла, Янга? или пакет каких-нибудь толковых ролевиков из Нью-Йорка, Майами, ОКС за условного Джорджа?

Если был бы фанатом Клипперс, надеялся бы на такой исход. Также как и на возвращение Криса Пола для красивого завершения карьеры в родных стенах
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