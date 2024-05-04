«Даллас» прошел «Клипперс» и встретится с «Оклахомой» во 2-м раунде плей-офф НБА

«Даллас» завершил противостояние с «Клипперс» – 114:101 и 4-2 в серии.

Посеянный под 5-м номером техасский клуб в полуфинале Западной конференции встретится с «Оклахомой» (1).

Противостояние стартует во вторник в .

«Мэверикс» играли против « » в первом раунде плей-офф в третий раз за последние 5 лет. « » впервые удалось победить.

В пятницу записал на свой счет 28 очков и 13 передач, Кайри Ирвинг набрал 28 из 30 очков во второй половине.