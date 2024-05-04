«Даллас» прошел «Клипперс» и встретится с «Оклахомой» во 2-м раунде плей-офф НБА
«Даллас» завершил противостояние с «Клипперс» – 114:101 и 4-2 в серии.
Посеянный под 5-м номером техасский клуб в полуфинале Западной конференции встретится с «Оклахомой» (1).
Противостояние стартует во вторник в Оклахома-Сити.
«Мэверикс» играли против «Клипперс» в первом раунде плей-офф в третий раз за последние 5 лет. «Далласу» впервые удалось победить.
В пятницу Лука Дончич записал на свой счет 28 очков и 13 передач, Кайри Ирвинг набрал 28 из 30 очков во второй половине.
И нужно понимать, что следующий сезон Клипперс начнут на новой арене и соответственно они должны быть в полной боевой готовности, играть в плей офф и тд. Поэтому продлят Хардена, выпишут новый контракт Джорджу, других вариантов просто нет
Балмер однозначно ни с кем из них расставаться не захочет, особенно перед открытием новой арены, поэтому следующий сезон нас ждет снова с этой великолепной четверкой, но теперь можно говорить однозначно - ЛАК ничего не светит в ближайшие годы, пока они не перестроятся.
Если был бы фанатом Клипперс, надеялся бы на такой исход. Также как и на возвращение Криса Пола для красивого завершения карьеры в родных стенах