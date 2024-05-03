Наталия Фураева: «Зенит» разобрался с обновленной ротацией и подойдет к встречам с ЦСКА во всеоружии»

Наталия Фураева поделилась ожиданиями от серии 1/2 финала против «Зенита».

«Перед началом этого сезона « » считался фаворитом, да и сейчас сохраняет этот статус. Если у команды и были какие‑то слабые места, то за счет приобретения двух игроков на финише сезона, на мой взгляд, эти слабости удалось практически устранить. С другой стороны, такие перестановки потребовали внутренней адаптации и, возможно, именно эта небольшая перестройка создала трудности в серии с «Уралмашем».

Полагаю, сейчас петербуржцы разобрались с обновленной ротацией и подойдут к встречам с нами во всеоружии. Но при этом, конечно, хотелось бы восхититься «Уралмашем»: новичок лиги превзошел все ожидания не только по игре, но и по организации матчей и поддержке болельщиков.

Мы закончили нашу серию с «Енисеем» значительно раньше, но только сегодня начали тактическую работу по действиям против конкретного соперника. Надеемся, что в ближайшее время сумеем вернуть в строй Мело Тримбла. Думаю, что оба полуфинала Лиги ВТБ получатся очень яркими. Ждем наших болельщиков в «Мегаспорте» 10 и 12 мая и рассчитываем на их поддержку в Санкт‑Петербурге», — отметила вице‑президент .