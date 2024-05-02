Хавьер Паскуаль: «Уралмаш» показал высокий уровень»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Уралмашем» в 5-м матче серии.

«Во-первых, большое спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь или смотрели матч по телевизору. Поздравляю « » с этой великолепной серией, они показали высокий уровень – тренеры, штаб, игроки. Так что я хочу отметить работу, которую они проделали.

Мы счастливы выйти в полуфинал. Это было непросто. Сегодня мы лучше сыграли в нападении, чем в предыдущих двух матчах, но в защите, когда нам надо было собраться и лишить соперника шансов, мы не смогли это сделать. В основном потому, что у нас были проблемы с фолами, штрафными, особенно с удалением Карасева и некоторыми ситуациями, которые сложно понять.

Но, в конце концов, мы справились со всеми проблемами, закрыли эту серию и теперь должны быть готовы к воскресенью», – сказал главный тренер « ».

Санкт-петербургский «Зенит» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ нанес дома поражение «Уралмашу» (86:83, 3-2) и вышел в полуфинал.