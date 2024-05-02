Ростислав Вергун: «Уралмаш» нашел свой путь, стиль нашей игры – искренний баскетбол»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун прокомментировал проирыш «Зениту» в 5-м матче серии плей-офф.

«Для нас сезон закончился. Во-первых, хотел бы поздравить свою команду с неплохим, качественным сезоном. Понимая весь путь, который мы прошли, начиная с 25 декабря, могу сказать, что это особенная группа парней. Мне понравились формулировки «неудобные», «нестандартные». Мы нашли свой путь, стиль нашей игры – искренний баскетбол, назовем его так.

Поздравляю соперника и желаю им удачи. Это сильная команда с сильными игроками, с сильной тренерской составляющей. Пусть у них все получится. Всем спасибо за сезон, надеюсь, мы еще увидимся на баскетболе», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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1 комментарий
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только вернулся с матча, отличная команда Уралмаш. очень понравилась. удачи Вам в следующем сезоне!
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