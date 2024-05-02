Чарльз Баркли: «Семь раз выигрывал в казино миллион долларов, но 25 раз проигрывал миллион»

Чарльз Баркли признался, что проиграл в казино 25 миллионов долларов.

«Наверное, было семь случаев, когда я выигрывал миллион долларов. Но, наверное, было 25 случаев, когда я проигрывал миллион», – заявил Баркли в подкасте Шэннона Шарпа.

Бывший игрок рассказал, что у него было правило: он должен был выиграть миллион долларов, прежде чем покинуть казино, несмотря на просьбы друзей остановиться.

«Я испытывал такой восторг, когда выигрывал, но когда проиграл миллион, я был в такой депрессии. Не из-за денег, а из-за проигрыша. Я неделю находился в депрессии, думая: «Черт, я проиграл миллион долларов?» Я не контролировал себя. Как бы приятно ни было побеждать, когда ты проигрываешь, это просто отстой», – рассказал .