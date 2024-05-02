Чарльз Баркли может покинуть TNT в случае неудачных переговоров с НБА по правам на телевещание

Чарльз Баркли рассказал о своих карьерных перспективах.

Доля TNT в переговорах по правам на телетрансляции остается под вопросом. Платформа соревнуется с NBC за последний пакет, после того как лига договорилась с Disney и Amazon.

предполагал, что TNT может потерять свои позиции.

«Честно говоря, я прикрыл свою задницу. Подписал 10-летний контракт два года назад. Но у меня есть опция в случае возникновения подобной ситуации. На переговорах сказал, что хочу иметь возможность сделать ноги, если они потеряют НБА. Я знал, что будут проблемы с Amazon и Apple, но даже не предполагал, что NBC может выскочить из-за угла. Мне нравится TNT, мы отлично работали вместе, но мне хотелось быть уверенным в своем будущем», – объяснил ситуацию телеведущий.

На вопрос о возможности перехода Баркли на другую платформу, легендарный форвард был категоричен: «Конечно, черт возьми!».