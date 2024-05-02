Чарльз Баркли может покинуть TNT в случае неудачных переговоров с НБА по правам на телевещание

Теги НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Чарльз Баркли рассказал о своих карьерных перспективах.

Доля TNT в переговорах по правам на телетрансляции НБА остается под вопросом. Платформа соревнуется с NBC за последний пакет, после того как лига договорилась с Disney и Amazon.

Чарльз Баркли предполагал, что TNT может потерять свои позиции.

«Честно говоря, я прикрыл свою задницу. Подписал 10-летний контракт два года назад. Но у меня есть опция в случае возникновения подобной ситуации. На переговорах сказал, что хочу иметь возможность сделать ноги, если они потеряют НБА. Я знал, что будут проблемы с Amazon и Apple, но даже не предполагал, что NBC может выскочить из-за угла. Мне нравится TNT, мы отлично работали вместе, но мне хотелось быть уверенным в своем будущем», – объяснил ситуацию телеведущий.

На вопрос о возможности перехода Баркли на другую платформу, легендарный форвард был категоричен: «Конечно, черт возьми!».

 

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3 комментария
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у них там как то муторно все,иванова местного что ли нету ,чтобы за рубль трансляции купили?
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Трудно их будет по отдельности воспринимать, если все кто куда уйдут
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Может вместе с Шаком к Стивену Эю перебежать, на прошлом финале они здорово друг над другом шутили)
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