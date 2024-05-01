«Когда предпринимаешь действие, нужно быть готовым к реакции». Димитрис Яннакопулос процитировал Владимира Путина
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос процитировал Владимира Путина.
«Когда происходит действие, нужно быть готовым к реакции». Владимир Путин», – написал Яннакопулос на своей странице в соцсети.
Вчера владелец «Пао» записал видеообращение к Евролиге, в котором напомнил, с какими условиями тель-авивский «Маккаби» допустили к участию в нынешнем сезоне. Израильский клуб обещал, что все матчи будут проходить при пустых трибунах. Однако перед 3-м матчем серии плей-офф против «Панатинаикоса» «Маккаби» увеличил лимит зрителей.