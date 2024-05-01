«Когда предпринимаешь действие, нужно быть готовым к реакции». Димитрис Яннакопулос процитировал Владимира Путина

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Владимир Путин Баскетбол - фото Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос процитировал Владимира Путина.

«Когда происходит действие, нужно быть готовым к реакции». Владимир Путин», – написал Яннакопулос на своей странице в соцсети.

Вчера владелец «Пао» записал видеообращение к Евролиге, в котором напомнил, с какими условиями тель-авивский «Маккаби» допустили к участию в нынешнем сезоне. Израильский клуб обещал, что все матчи будут проходить при пустых трибунах. Однако перед 3-м матчем серии плей-офф против «Панатинаикоса» «Маккаби» увеличил лимит зрителей. 

 

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2 комментария
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Маккаби никому и ничего не обязан. А вот интересно, если бы Маккаби вчера проиграл, Яннакопулос вспомнил бы про присутствие израильских болельщиков? То ему судьи мешают, то болельщики. Макам почему то не помешало присутствие греческих болельщиков обыграть Пао в Греции, причем уже два раза в этом сезоне. А вообще в этом сезоне из 6 матчей с Пао Маккаби выиграли 5 матчей. А если уж говорить про судей, то у Маккаби должно быть больше претензий. Можно вспомнить эпизод, когда при счёте 48-39 в пользу Маккаби, Колсон положил трёху с фолом, и одновременно с этим Дибартоломео получил от игрока Пао по лицу локтём. Тут явно напрашивался не спортивный фол, но судьи пожалели Пао. Можно вспомнить ещё эпизоды....
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Какая глубокая мысль
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